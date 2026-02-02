桃園 大湳市場人潮多3倍 交通亮橘燈

桃園區南門市場去年11月不幸發生火警後，部分採買人潮轉往周邊市場，其中八德區大湳市場人潮增3倍，引發交通紊亂問題。桃園市交通局表示，考量春節將近、採買人潮與臨時停車需求同步上升，將先行拆除大成國小周邊部分交通桿，以彈性增加停車空間，至於學童上下學時段，則改由校方機動擺放交通錐管制。

國民黨桃園市議員楊朝偉表示，大湳市場深受民眾喜愛，因腹地寬敞、商品種類豐富，甚至吸引雙北民眾專程前來採買，整體規模與機能並不亞於南門市場。南門市場發生火災後，採買人潮陸續轉往大湳市場，導致交通與停車問題浮現。

不少民眾反映，進入市場停車場往往需長時間排隊，尖峰時段壅塞情形更明顯，加上停車塔出入口外僅單一車道，且設有防撞桿，車輛進出不易。而停車場外停車格的剩餘車位資訊標示不清，經常出現塔內已無車位，車輛仍持續排隊等候的情況。為此楊朝偉日前邀集相關單位前往大湳市場會勘，研議具體改善對策。

桃園市交通局表示，由於現況廣福路為雙向各一車道配置，車輛無法超車，尖峰時段易造成車流回堵，連帶影響周邊交通順暢。廣福路大成國小前雙黃線原設置交通桿，主要為防止家長接送車輛違規迴轉，但考量近期市場採買臨停需求提升，經現場會勘後決議，將由交通局交工科協助拆除交通桿，未來於學生上下學時段，改由學校自行擺放交通錐管制。

另針對大湳停車場自廣福路無法即時掌握剩餘車位數的問題，管理機關八德區公所將要求業者把車位剩餘數顯示器移設至路外明顯處，方便駕駛提前判斷是否進場，假日尖峰時段也將加派人員進行交通導引與動線指揮，有效提升車流順暢度。

大湳市場自治會長方銀鶴表示，南門市場火災發生後，大湳市場買氣明顯攀升，人潮增加約3倍，無論平、假日都相當熱鬧，近期人潮已逐漸降溫，恢復以往水準。對於市府推動的交通改善措施，她也直言「很有感」，不僅車流更加順暢，民眾採買時也不必再飽受塞車之苦。