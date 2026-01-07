桃園 大潭電廠冒煙 台電澄清水蒸氣

台電公司大潭電廠6日上午11時許、下午3時許，因9號機組進行試車作業，導致廠區突冒大量白煙、噪音，引起地方恐慌。（廖姮玥攝）

位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區的大潭火力電廠，6日11時及15時許大量排放白煙及高頻噪音引起地方恐慌。台電公司解釋是9號機組試車，啟動機組時產生水蒸氣造成白色煙霧現象。地方盼建立溝通機制，事前通知，桃園市環保局則表示，當日無接獲相關通報，已派員到場稽查，將持續追蹤電廠排放氣體、噪音問題。

國民黨籍議員吳進昌表示，大潭電廠突冒大量白煙及噪音問題引起地方恐慌，過去從未有類似狀況發生，民眾擔心是否有汙染外洩或爆炸疑慮，大潭電廠相關人員7日下午到服務處解釋原委，他強烈建議電廠與地方建立溝通機制，讓事情發生前可以先通知地方，避免造成恐慌，雖然排出的煙未有超標或危險，但突然大量排出及噪音已造成地方憂心。

台電回應，因廠區第9號機組6日進行冷爐後的機組啟動，過程熱回收鍋爐會將純水沖放至鍋爐體外的汽化槽，因高溫高壓，純水排放至汽化槽後會汽化產生水蒸氣，由汽化槽的排汽管排出，因此才會看到鍋爐頂有大量水白煙；針對地方提議將研議後回覆。

環保局表示，當日並無接獲相關通報陳情，獲悉後主動派員到場稽查了解狀況，經查為廠機啟動機組時，產生水蒸氣進而造成白色煙霧，後續仍將針對大潭電廠持續加強空氣、噪音與各項環境汙染的監督與稽查，並要求各大工廠建立主動通報機制，避免造成民眾不必要恐慌。