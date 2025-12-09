桃園 子以母左臂為畫布 奪刺青獎

刺青師楊竣程（左）以母親左臂當畫布，設計奇幻可愛風格的浣熊，在台中國際紋身藝術節黑白小圖中拿下亞軍。（蔡依珍攝）

從小就愛塗鴉的楊竣程，高三參觀刺青展後心馳神往，楊父從反對到受兒感動幫忙覓師，楊大學畢業即開始早上在加油站打工、下午當學徒的生活，連3年每天睡不到6小時，雖然幾度想放棄，但拿起刺青筆又忘了疲憊，11月首度參賽，他以母親左臂當畫布，在20多個國家選手中脫穎而出拿下亞軍，讓父母與有榮焉。

26歲的楊竣程在幼稚園就開始喜愛繪畫，尤其熱衷美式塗鴉，高中就讀室內空間設計，卻不願被規矩侷限而覺得無聊，高三到台北參觀刺青展後深感震撼，一心想踏入刺青世界，但在父母要求要有大學文憑下，仍先就讀多媒體動畫系，但刺青仍是心中最愛。

楊父看到兒子的堅持，主動幫忙尋覓師傅，找上屢在國際大獎奪冠的「桃園之光」楊清暉拜師，楊清暉笑說接到宛如「身家調查」的詢問電話，一度以為中年大叔要來學藝，後來才知道全是為了兒子。

楊竣程說，面試當天就秒簽約，開啟學徒生活，早上7點到加油站打工到中午，隨即飛奔到工作室學習直到晚間10點才回家，沒一天睡飽，尤其下午畫圖都很想打瞌睡，全靠喝咖啡和提神飲料強撐，持續3年直到有穩定客源才當全職刺青師。

楊竣程分享，因師兄、師姐都很常參賽，他也躍躍欲試，今年主動詢問媽媽「能不能借我出去比賽？」擅長黑白風和動物、獵奇風格的他，為母左手上臂設計拿法仗的可愛浣熊，超萌表情搭配滿滿眼球和飄散的骨頭，奇幻衝突風格很吸睛，造型對比強烈、毛流質地細緻，獲評審青睞，在上月的台中國際紋身藝術節黑白小圖中拿下亞軍，母親陪同登台領獎時，開心溢於言表，還約好下一「刺」，他希望能一直挑戰自己，師法師傅拿下很多個第1名。