桃園 學校隨袋徵收 教育局埋單

桃園市今年12月啟動非家戶隨袋徵收政策，許多家長關心是否因學校要購買垃圾袋而增加家長支出，市長張善政強調「絕不讓家長多花一塊錢」。（姜霏攝）

桃園市於12月啟動非家戶垃圾隨袋徵收政策，受到外界許多抨擊與質疑，市長張善政10日強調，推動隨袋徵收是希望從源頭減量做起，不要把負擔留給下一代，許多民眾關心學校購入垃圾袋是否會增加家長的支出，「絕不讓家長多花一塊錢」，學校把省下的水費拿來購買垃圾袋，若仍有不足將由教育局補助。

張善政表示，桃園是成長很快的城市，人口持續增加，垃圾量相對也跟著激增，根據市府統計，桃園人平均每天產生0.6公斤垃圾，遠高於新北的0.45公斤。垃圾妥善處理率去年也只有92.98％，是6都最低，因此在垃圾處理上，市府確實面臨越來越大的壓力，也是一個必須面對的問題。

廣告 廣告

張善政說，這次學校端最關心的是否會增加學生或家長的支出，答案是「不會」，因為將取消原本隨水費徵收的清潔費，學校可把省下的水費用來購買專用垃圾袋，如果仍不足教育局也會補助，「絕不讓家長多花一塊錢」。

張善政提到，為協助第一線更順利推動，環保局上周到各校舉辦說明會，並且成立LINE官方社群由專人回覆，讓各校、機關與市場如有執行上的問題，都能即時獲得解答，下周環保局也會再派員到各校，了解實行狀況。

張善政指出，在政策實行過程中，市府確實面臨壓力，但垃圾量若一直增加，未來處理成本只會越來越高。採隨袋徵收後，每公斤處理費大約落在1.29元，是目前最省成本、最公平方式。