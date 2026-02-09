桃園 學生專車路線未核定 家長投訴無門

桃園市議員點出學生專車路線未經核定，也非正式營運路線，無法使用TPASS、市民卡買一送一等公共運輸優惠，家長與學生也無法有效申訴，要求設立專法管理。（蔡依珍攝）

桃園市學生專車因路線未核定，不適用TPASS優惠，投訴也無法列入評鑑，教育局澄清，學生專車雖屬特殊福利，但皆依《公路法》投保乘客險，且學生刷卡仍享75折優惠。副市長王明鉅則坦言規範確實不完整，將邀集相關局處研商解決之道。

民進黨議員黃崇真指出，學生專車掛著綠色公車牌照，卻沒有正式路權，出事算誰的？去年曾發生客運司機毆打學生事件，他深入追查才發現，學生專車長期存在結構性問題，因路線未經正式核定，學生無法享有TPASS通勤月票或市民卡買一送一優惠，擔憂「非正式營運路線」若發生交通事故，保險理賠恐成未知數。且現行制度權責不清，家長向1999投訴司機態度惡劣，常在教育局與交通局間被「踢皮球」，也不列入客運評鑑，業者對投訴有恃無恐。

無黨議員謝美英也說，私校情況同樣嚴重，專車班次不足、司機「晃點」學生、過站不停，甚至人數不足就取消，呼籲市府應提出獎勵辦法或以專法律定，「獎懲並進」提高客運業者投入意願與服務品質。

教育局澄清，學生刷學生證仍享有公車75折優惠，並非完全沒有補助，強調現行學生專車已實施20多年，屬於特殊的福利政策，均依據《公路法》規定投保強制險和旅客運送責任險，學生搭乘絕對符合法規保障。依中央《學生交通車管理辦法》，學校應購置或租賃遊覽車載運學生，但桃園以公車運作學生專車是早於法令實施前的既有政策，目前已與業者開會，推動學校與業者簽訂合作備忘錄（MOU），並要求每學期辦理逃生演練，確保行車安全。

交通局長張新福坦言，目前學生專車的QRcode申訴確實不會列入公車評鑑，但會要求客運公司列入改善項目，並透過學校端向業者要求提升服務品質。

副市長王明鉅表示，學生專車現有規範確實不夠完整，權責畫分不明確，將邀集教育局、交通局及相關單位跨局處協商，研議更周延的規範。他也提到學生需求與路線學校最清楚，教育局和各校責無旁貸。