桃園 宣導交通安全 客製幼兒教材

桃園市警察局交通警察大隊6日到幼兒園辦理交通宣導，依照幼兒學習特性客製化教材，包含交通標誌與號誌認識、童用警察制服換穿體驗、簡易交通指揮教學、模擬路口穿越道路練習等多元課程，期盼孩子從小建立正確用路素養，提升未來交通安全文化。

交通警察大隊大隊長李維振指出，114年度秉持執法與宣導並重的策略，透過精準執法、科技應用及多元宣導，有效提升交通安全，各項事故死傷人數明顯下降，無照駕駛死亡事故人數下降62.5％，未成年無照駕駛件數減少25％，酒駕死傷人數下降16.8％，成效顯著。

因今年適逢馬年，象徵奔馳與前行，警方將持續以「馬路安全、用路安心」為核心理念，推動各項交通安全宣導。6日的宣導依照幼兒學習特性規畫，員警以淺顯易懂的語言，搭配實體教具與情境模擬，引導幼童認識紅綠燈號誌意義、行人應行走斑馬線、過馬路時要停、看、聽等基本安全守則。在「安全過馬路」體驗單元中，幼童踴躍參與，除了加深對交通安全的理解，也提升風險意識與自我保護能力。

警方表示，幼兒是交通安全教育的重要起點，透過校園宣導能建立孩子正確觀念，也能將交通安全理念帶回家庭，未來將持續依照各個分局轄區特性落實「分齡分眾」宣導，結合學校、幼兒園、社區等各式活動，以多元、創新且貼近生活的交通安全宣導，提升民眾用路安全意識，也呼籲家長、用路人以身作則，遵守交通規則，讓孩子能在安全的道路上快樂成長。