桃園 富岡鐵道節 卓榮泰、張善政同車推觀光

「2025富岡鐵道藝術生活節」22日開幕。（廖姮玥攝）

「2025富岡鐵道藝術生活節」22日開幕，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」，自台鐵桃園站出發到富岡站，為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始1年舉辦1次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰則說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串聯會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。

張善政表示，桃園最南端的客家小鎮富岡站，也是台鐵富岡基地的所在，搭藍皮解憂號，回想到自己小時候要去南部探親，乘車時都會乘坐平快車，也會設法搶先上車，坐在第1車的第1排，如此一來就可以聽到柴油引擎的呼嘯聲，打開窗子從台北一路吹風，雖然臉上都是塵土，但樂此不疲。

廣告 廣告

張善政說，今年的鐵道藝術生活節可以見到當年的總統花車、藍寶寶柴油車等，文化局也將鐵道節改為1年辦1次，市府會將鐵道藝術生活節繼續辦下去。

卓榮泰指出，要用4種方式吸引外國觀光客，第1是「會展經濟」，如大型電腦展，第2是「國際會議經濟」，如4大社團來台灣召開國際性會議，第3是「演唱會經濟」，推廣到各縣市都舉辦，第4則是「國際體育賽事經濟」，將4個經濟串聯起來，台灣的觀光產業就能夠提升。

卓榮泰說，最佳的串聯方式就是鐵道觀光，可吸引國內外鐵道迷，提升鐵道觀光量能。台鐵是台灣最重要、古老的交通工程，如今高鐵、捷運搭乘得多，但台鐵是不可取代的交通事業，希望台鐵能蒸蒸日上，改變體質、提升服務，讓更多人享受鐵道生活。