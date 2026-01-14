桃園 富林溪垃圾棄置 最高罰10萬

桃園市觀音區富林溪廢棄物棄置問題頻傳，因鄰近工業區，不少民眾貪圖方便，將大、小包的家庭廢棄物及零星垃圾，往河川丟棄，造成大量垃圾堆積在河床旁，引起周邊民眾抱怨。桃園市水務局表示，接到陳情後立即派員前往清掃；環保局則說，將設立告示嚇阻民眾，違規者可依《廢棄物清理法》處6000元罰鍰，情節重大者則依《水利法》處10萬元以上罰鍰。

富林溪鄰近觀音工業區，屬桃園市市管河川，自上游樂利橋至下游出海口止，全長約5.5公里。目前已有相當規模的防洪設施，治理措施以束洪、導洪為主。草新里長莊萬寶表示，富林溪遭民眾棄置廢棄物問題已持續多年，民眾從橋上將垃圾往下丟，汙染富林溪，2至3天就會有1包垃圾，環保志工也頻頻派員清掃，希望民眾可以發揮公德心，別再存僥倖心態亂丟。

水務局表示，去年11月接獲2次，今年1月至今也有民眾反映，指觀音區廣福溝支線二聖路和平橋附近遭棄置垃圾，當天即派員清除。該棄置點周遭為住宅區及多處建案興建中，里長已爭取設置監視器，水務局另函請環保局協助設置告示牌並加強稽查，以維持河川環境。

環保局說明，違反廢棄物清理法者，可處1200元以上，6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰；情節重大者將依《水利法》處10萬元以上罰鍰。另，市府目前建置多處科技執法設備，呼籲民眾切勿以身試法，設備也會隨著髒亂熱點區域變化位置，請民眾勿存僥倖心態，看到攝影機請只留下微笑，勿留垃圾。