桃園 後湖溪變身 獨木舟、咖啡屋進駐

桃園市政府推動「珍珠海岸」政策，總計投入2.6億元經費，成功改造後湖溪生態園區成為親水體驗遊憩的新地標。桃園市長張善政（前排中）29日到園區騎腳踏車了解工程結果。（廖姮玥攝）

桃園市政府推動「珍珠海岸」政策，總計投入2.6億元經費，整治後湖溪生態園區、永安漁港北岸「後湖拋石護岸工程」，同時結合生態與休憩功能，打造「珍珠海岸開發計畫」南端新亮點。桃園市長張善政29日到園區騎腳踏車了解工程狀況時表示，計畫成功改造後湖溪生態園區成為親水體驗遊憩的新地標，盼吸引更多人認識桃園濱海之美。

後湖溪河道過去河道淤積、海堤沿岸設施老舊，未能有效發揮潛力，因此市府近年投入約1.2億元經費，完成900公尺河道清淤，總清淤量達4000立方公尺，讓水深至少維持80公分以上，並將河面上的危橋拆除，營造寬闊、安全的親水環境。

廣告 廣告

另外，投入1.4億元重建永安漁港北岸「後湖拋石護岸工程」，屏除過去傳統硬式防禦的舊思維，以科學治海精神學習與海浪和平共處，打造940公尺的拋石護岸，以1比6緩坡及多孔隙拋石設計，吸收更多海浪動能，不僅強化海岸防護效能，更提供海洋生物躲藏、棲息空間。

張善政指出，新屋事業性海堤位於觀新藻礁的最南端，因長年不堪海浪侵蝕導致破堤，為了搶救藻礁生態環境及確保遊客行車安全，工程結合生態與休憩功能，打造「珍珠海岸開發計畫」南端新亮點。

市府環保局長顏己喨表示，後湖溪全長約1.3公里，市府已完成約900公尺河道清淤，改善既有河堤與水域安全，設置景觀平台、湖畔咖啡屋、淋浴間、親子廁所及約600公尺堤頂自行車道，提供全時段的親水休閒空間。另，後湖溪生態園區已委託專業OT廠商進駐服務，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，未來將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，提供民眾多元選擇。