桃園 忠貞市場新春樂 設共食區

年節將近，民眾紛紛採買年貨及各式圍爐食材，桃園市經濟發展局將於1月31日起至2月13日啟動「忠貞好市新春樂」活動，邀請排隊名攤快閃進駐外，同時推出「200元換400元」的超值優惠，也針對市場內的空間改善，設置眷村氛圍的「共食區」，讓民眾買美食可坐下來品嘗，擺脫傳統市場老舊骯髒的刻板印象。

經發局表示，期盼邀請市民與遊客一同走進市場，感受最道地、最暖心的人情年味，特別選在忠貞市場舉辦活動，讓民眾在採買年貨時也能大飽口福，邀請多間排隊名店設攤，包括老饕必推的「平鎮無敵油飯」，以及口感精緻的「拉菲樂烘焙」。另外還有充滿古早味的「胖胖糖葫蘆」及滑順綿密的「老牛豆花嫩仙草」，從傳統鹹食到精緻甜點，豐富忠貞市場的攤位多樣性，將成為不可錯過的美食聚落。

為刺激市場買氣，活動首周末1月31日至2月1日，將推出「年節快閃抵用金」活動，民眾只需以現金200元即可購得價值400元的超值抵用金，每日限量400份共計800份，售完為止。活動期間舉辦線上留言抽獎活動，凡至「桃園市政府經濟發展局」官方粉絲專頁指定貼文參與互動，就有機會獲得加碼300元抵用金。

經發局表示，期盼提供民眾更好的市場消費體驗環境，近一年來忠貞市場改善，包括街區整體美化及招商進駐等，這次更針對市場內的空間升級，設置「共食區」搭配眷村風的氛圍設計，讓民眾採買後可休息，或是坐下來好好品嘗市場及眷村美食，也希望造訪者可體會傳統市場的新樣貌，期盼讓忠貞市場成為民眾日常採買及休憩的好去處，用行動支持在地攤商。