桃園「思鄉情美食、才藝展演」活動熱鬧登場 新住民大秀才華令人驚豔

桃園市副市長王明鉅今（30）日下午前往中壢區，出席桃園市新住民服務協會舉辦「第四屆思鄉情美食、才藝展演」活動。王明鉅表示，桃園是一個多元族群共融的城市，每次參與活動都能看見新住民朋友的滿滿才華，無論是動人的歌唱表演，或是展現家鄉味的佳餚料理，皆令人驚豔，希望思鄉情活動一年比一年更精彩，讓新住民朋友的好才藝與好手藝在桃園持續發光發熱。

桃園市副市長王明鉅希望思鄉情活動一年比一年更精彩，讓新住民朋友的好才藝與好手藝在桃園持續發光發熱。圖：市府提供

王明鉅也提及，婦幼局成立至今即將滿兩年，除了守護婦女與兒童，更肩負照顧新住民的重要使命，隨著中央對新住民事務的重視提升，未來也將設立專責機構，象徵台灣持續以開放與包容的精神，迎接並陪伴所有新住民好朋友。

廣告 廣告

婦幼局表示，截至今（114）年9月底，全國新住民共計約61萬人，其中桃園市的新住民達約7萬人，是全國新住民人數第二多的城市。為讓新住民在台生活更便利，市府也持續推出「放心居桃」政策，不僅在新住民文化會館提供多語服務，在市府1樓綜合服務櫃台也增設通譯窗口，安排越南語、印尼語、泰語、菲律賓語、緬甸語及英語通譯駐點，協助新住民朋友洽辦各項業務；此外，自去年起，新住民家庭服務中心也分為南北區提供服務，讓服務更加貼近需求。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

隊史第8座！桃園平鎮高中4:1擊敗羅東高中 勇奪黑豹旗冠軍

臉書假帳號充斥！五招看穿詐騙分身與抹黑留言