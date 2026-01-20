桃園 房屋稅收躍居第一 土增稅大減

去年龜山A7等重劃區大量交屋移轉，帶動契稅稅收，去年桃園契稅實徵26億餘元，預算達成率高達128％。（蔡依珍攝）

房地產市場低迷衝擊地方財政，連年穩坐桃園「稅收王」的土地增值稅較前年大減17.6億元，減幅達17％，所幸在囤房稅新制及重劃區交屋潮帶動下，房屋稅與契稅表現亮眼，其中房屋稅更首度超越土增稅躍居第1大稅源，土增稅從機會稅轉向穩定稅源，代表桃園財政結構轉趨健康。

地稅局統計，桃園市114年地方稅實徵淨額達422億1677萬元，整體預算達成率為99％。雖然總體表現達標，但稅收結構卻出現重大翻轉，以往最吃重的土增稅去年實徵88億6140萬元，不僅較113年大幅衰退，更較預算數短徵近17億元，達成率僅84％。分析主因是超過百萬元的大額稅額案件大幅減少，顯示房市雖然有量，但高價土地交易明顯量縮。

廣告 廣告

地稅局長姚世昌指出，桃園稅收一直以來都是靠土增稅來達標，這其實是不健康的，過去桃園地方稅收排名，土增稅總是第1，房屋稅與地價稅分居2、3名，但土增稅屬於「機會稅」，極易受不動產景氣與政策影響而波動，導致地方財政不穩。

姚世昌表示，桃園終於在去年進入穩定稅收狀況，房屋稅以115億餘元躍居第1，地價稅94億餘元居次，土增稅退居第3，這與發展較久的雙北、高雄等直轄市結構一致，顯示桃園已發展為成熟城市，稅收結構更加健康穩定。

在「救援投手」方面，房屋稅去年實徵115億8899萬元，年增18％，預算達成率達107％。成長主因除了房屋稅新制調升非自住稅率、地段率重評外，新成屋挹注也是關鍵。

姚世昌說，去年龜山A7、小檜溪跟草漯等重劃區大量交屋移轉，戶數相當驚人，「一次冒出來」帶動契稅稅收，去年實徵26億餘元，雖件數減少，但單筆稅額增加，預算達成率高達128％。

疫後演唱會經濟大爆發也為市庫注入活水，去年包括五月天及多位日韓歌手接力在桃園舉辦演唱會，帶動娛樂稅成長，114年實徵3億2925萬元，較前年增加3214萬元，增幅逾1成，達成率高達117％。儘管房市波動衝擊土增稅，但在房屋稅、契稅與娛樂稅強勁支撐下，桃園市去年整體稅收仍繳出亮眼成績單。