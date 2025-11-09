桃園「打噪團隊」專抓汽機車噪音超標 將結合智慧燈桿長期監測「用AI判讀」

【記者曾佳俊／桃園報導】為落實「靜桃計畫」及強化夜間環境安寧，桃園市環境保護局於本月7日晚間，由噪音管制科長吳小萬親自帶領「打噪團隊」出擊，聯合警察局蘆竹分局與交通部公路局監理所共同執行「環警監三方聯合稽查」行動，鎖定改裝噪音車輛全面掃蕩，共攔檢9輛汽機車，其中5輛機車噪音超標通通依法開罰，連里長也親自到場感謝慰問。環保局強調，此舉展現「執法悍將」強勢掃蕩的決心，同時向民眾宣導最新修法內容，提醒改裝車主若違法最嚴重可遭吊扣牌照，藉此嚇阻改裝車噪音擾民歪風。

桃園環保局噪音管制科長吳小萬表示，本次聯合行動採取「優勢警力、多點佈線」戰術，針對轄區內改裝車輛集中與深夜噪音頻傳路段進行精準攔查，全面鎖定噪音熱點。本次掃蕩除泉州路周邊外，亦針對龜山地區多處噪音熱點同步加強監控，包括文桃路、文化一至三路、華亞三路、復興一路、長壽路、萬壽路及大同路等主要幹道。

吳小萬說，未來將結合環保局新增設之固定式噪音科技執法設備，建構「天羅地網」式監測系統，提升噪音違規取締效率與嚇阻力道。

此次三小時勤務中，共計攔查檢測機車及汽車9輛，其中5輛機車噪音超標，經環保局當場開單舉發外，警方另依《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第1款「非經公路主管機關核准變更原有規格設備」舉發1件，第53條「闖紅燈」舉發1件，第45條「逆向行駛」舉發1件，以及第21條「無照駕駛」舉發1件，展現跨機關合作的強勢執法成果。

在執勤過程中，一名駕駛於員警明確示意停車受檢後仍拒絕配合，意圖駛離現場。蘆竹分局執勤員警即刻以密錄器全程蒐證，並由環保局宣讀法規說明，明確記錄違法事實。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，未來將持續與環保局及監理所協力推動「環警監」聯合稽查，採不定時、不定點稽查模式，以高密度、高強度的執法作為全面壓制改裝噪音車活動空間。

蘆竹區山腳里長徐慶堂則表示，未來里內將持續與警方、環保局合作，協助宣導噪音防制觀念與交通安全教育，並鼓勵民眾主動回報噪音車輛線索，共同維護「安靜、安全、宜居」的生活品質；「夜間的寧靜是最珍貴的幸福，感謝所有辛苦的一線同仁，讓山腳里的居民都能安心入睡。」

環保局指出，除現場執法外，近期亦配合「靜桃計畫」推動科技執法升級，於龜山及蘆竹地區評估社區設置固定式聲音照相與聲紋辨識系統，並評估結合智慧燈桿建置長期監測點，導入AI聲音判識及即時告警技術，逐步建構「人機共防」智慧噪音監控體系，強化噪音源頭管理與舉發效率。

「夜間的寧靜是市民最基本的生活權利」環保局強調，將持續結合警察局、監理所與地方政府力量，採不定期、不定點聯合稽查模式，並同步推動教育宣導，引導車主自律，打造更安全、更安靜的交通環境，讓桃園朝「全國最宜居靜音城市」的願景邁進。

