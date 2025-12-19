桃園 抓無照駕駛2.6萬件 未成年降25％

桃園市警察局取締無照駕駛，今年元旦至12月15日取締無照駕駛2萬6172件，比去年同期2萬4899件增加1273件，成長約5％，未成年無照駕駛則從去年3310件下降為2330件。警方表示，青少年涉入交通事故如車速快、違規騎乘、經驗不足，提醒注意。

市警局交通警察大隊19日到桃園高中結合品德教育活動辦理交通安全宣導專題演講，直接與高中生對話，聚焦「速度管理、防禦性駕駛、拒絕危駕毒駕及杜絕無照駕駛」等議題，透過貼近生活的案例，引導學生思考「自由與便利」背後，更重要的是對自己與他人生命的責任。

活動中以真實事故案例開場，說明車速與事故嚴重的關聯，指出車速越快，反應時間越短、煞車距離越長，讓學生理解「慢一點，真的差很多」。

警方說，今年至12月15日取締無照駕駛共計2萬6172件，比去年同期2萬4899件增加1273件，成長約5％，其中未成年無照駕駛計2330件，較去年同期3110件減少780件，下降約25％，可見青少年對於無照駕駛的法規認知已明顯提升。在事故方面，無照駕駛所致死亡事故114年發生2件、造成3人死亡，較113年7件、8人死亡，死亡人數減少5人，降幅達62.5％。

交大大隊長李維振指出，從近年事故分析發現，青少年涉入交通事故的常見原因為車速過快、違規騎乘及經驗不足，尤其「一時逞快」或「跟著朋友騎」的行為。選在學生尚未正式取得駕照前進入校園宣導，目的是為避免憾事發生。