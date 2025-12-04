桃園 撒旦之母爆炸 清潔工送命

大園區1處鐵工廠9月時發生爆炸，64歲宋姓男員工持金屬桿加裝的長型掃把攀爬鋁梯，於廠區內約2層樓高的化學儲存槽清掃時突發爆炸，宋男被強大的衝擊波轟出，頭部明顯破裂，當場失去生命跡象，送醫後仍不治喪命，事後檢出是俗稱「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮TATP」釀重大職災。

64歲張姓負責人9月10日請宋男清洗儲槽，因儲存槽底部存有不明結晶體，宋男攀爬鋁梯，並用自製金屬桿加裝的長型掃把清掃，過程中結晶體疑因金屬磨擦產生火花、熱能等發生爆炸，宋男當場被強大衝擊波炸飛，重摔後腦勺著地，導致頭部破裂、身體多處外傷，救護人員到場將宋男包紮急救，送醫仍不幸喪命。

據悉，張男自述槽內為「異丙醇」，不知為何會發生爆炸；當時化學槽送進廠區時，僅見底部殘留少數不明結晶體、異丙醇液體，宋男被派任清掃時，不到半分鐘即爆炸。因廠內仍有些微不明結晶體，為防止再次爆炸，甚至請防爆處理小組到場協助處理殘餘結晶體，並至潮音海邊爆破剩餘的異丙醇液體。

周邊住戶表示，發生日前就有聽過爆炸聲響，傳出有人員遭輕微燒燙傷，當時人心惶惶，未料隔沒多久就發生炸死人意外。

市府勞檢處說，知悉該結晶物性質後，已將職災檢查報告送勞動部職業安全衛生署審閱備查中，將持續督促肇災鐵工廠改善工作環境、辦理復工，並協助轉介專服員關懷及追蹤後續補償。