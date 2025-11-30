桃園 整合大數據與AI 中醫拚15兆產值

第二屆「台灣青年中醫論壇」11月30日在桃園長庚醫院舉行，集結25位跨領域青年中醫師與專家講者，吸引全台178中醫系在學生與新銳中醫師熱烈報名。（蔡依珍攝）

總統府副祕書長何志偉昨參加《台灣青年中醫論壇》，自稱是「中醫界栽培的民代」，除讚中醫師們是「健康超人」，也提到在賴清德總統「健康台灣」的國策下，將整合健保大數據、AI人工智慧與中醫，在2040年前創造15兆中醫產值，被問及選舉議題再度四兩撥千斤稱以中醫師活動為主。

「我是中醫界栽培出來的年輕人、民意代表！」何志偉昨手持中藥包上台，幽默說這就是他的早餐，雖已年逾40歲，狀態還是很好，全靠中醫朋友幫忙照顧他的身體。他回顧中醫曾面臨被消滅的危機，感謝中醫界在困境中堅持不懈，並稱自己是「上古神獸」級資深夥伴，擔任民代以來，成功將中醫納入國家運動防護系統，目前已是世大運、奧運及棒球代表隊的標準配備，成功讓世界鏡頭看見中醫奧妙。

「我們不是鏟子超人，是健康超人！」何志偉提到，新冠肺炎期間，中醫界集結力量研發出馳援國際的「清冠一號」，輸出超過60幾個國家，數不清救了多少人，肯定中醫在台灣公共衛生和國際人道救援上的卓越貢獻，讚揚中醫界是拯救地球的「超級英雄」。

何志偉也允諾積極整合所有健保大數據、AI人工智慧及中醫界長期累積的貢獻，透過數位整合引領中醫進入下一個世代，在2040年之前創造15兆元的產值，他強調老祖宗的智慧之一就是中醫、中藥，一定要發揚光大，「健康台灣」加上台灣的高科技，前景勢必超級看漲。

綜藝節目《百萬小學堂》中的「小西瓜」廖書嫻是林口長庚醫院住院醫師，也現身論壇，直讚是難得且務實的深度充電，笑言看診戴口罩從未被認出。