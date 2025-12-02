桃園、新北人注意！YouBike新制明年上路 「沒做1事」無法借車

生活中心／彭淇昀報導

YouBike新制即將上路！新北、桃園民眾注意了，明年1月1日起，所有「YouBike 2.0」、「YouBike 2.0E」公共自行車用戶，包括新舊會員及單次租借的臨時會員，均需強制完成「投保傷害險」，才可以租借。

115年1月1日起，桃園、新北全面強制投保「公共自行車傷害險」，完成投保才可借車。（示意圖／資料照）

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike2.0系統現有1506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借並持續成長。

桃園市政府交通局指出，自107年起已提供免費公共自行車傷害保險；自108年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料，第一張設定之電子票卡即可自動加保，後續增加之電子票證及舊會員則須於租借車輛前完成填選投保意願調查。

公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。去年7月至今年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件提高約62%。

交通局提到，自113年7月1日起針對YouBike 2.0E電輔車施行強制投保措施，目前桃園市投保率已達至97%，為進一步保障YouBike 2.0及單次租借使用者，自115年1月1日起，YouBike 2.0及單次租借也將正式納入強制投保範圍，會員須完成投保後才可借車。

此外，若使用信用卡單次租車的臨時會員，將於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車，民眾若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠。

交通局提醒，會員必須以「本人登錄的卡片」租借公共自行車，方能享有保險保障，市民可至YouBike官網或APP「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢投保狀況。

