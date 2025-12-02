桃園、新北YouBike「強制投保」明年上路！未投保不能借車

新北、桃園公共自行車明年起全面強制加保，沒有加保就不能租借。桃園市府提供



桃園市政府宣布，為全面提升公共自行車使用安全，桃園與新北自明年1月1日起，將對YouBike 2.0、YouBike 2.0E電輔車全面實施強制投保，適用對象包含所有新舊會員及單次租借的臨時會員。屆時民眾必須完成投保程序後，方能使用公共自行車。

桃園市交通局說明，自107年起，桃園已提供免費公共自行車傷害保險；108年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料後，第一張設定的電子票卡即可自動納入保險。至於後續新增的電子票證或舊會員，必須在借車前完成投保意願調查。

此外，桃園自113年7月1日起，率先對YouBike2.0E電輔車實施強制投保，目前投保率已達97%。為進一步擴大保障範圍，明年起將YouBike 2.0及單次租借一併納入強制投保，會員未完成投保將無法借車；而使用信用卡單次租借者，需在綁定流程中同步填寫投保資料，方可完成租借。

桃園市交通局強調，會員必須使用本人已登錄之卡片租借公共自行車，才享有相關保險保障。民眾可透過YouBike官網或APP的「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢自身投保狀況。

依規定，若民眾在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可檢附警方紀錄及醫療文件向保險公司申請理賠。交通局呼籲尚未投保的使用者儘速完成資料填寫，以免新制上路後因未投保而無法借車、影響使用權益。

