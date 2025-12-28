桃園 新明市場中繼站 導入冷鏈系統

桃園市中壢區新明市場因海砂屋問題將拆除重建，國民黨市議員陳韋曄建議，應規畫新形態市場納入冷鏈設備、人車分流，也盼提供補助減輕攤商負擔。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區新明市場因海砂屋問題將拆除重建，市府為確保攤商權益，預計在中壢區廣明二停車場規畫設置中繼市場，民代建議，應規畫新形態市場納入冷鏈設備、人車分流，也盼提供補助減輕攤商負擔。市府經濟發展局回應，中繼市場將導入綠能與4大營業區，協助市場轉型。

新明市場建築物於民國101年進行耐震詳評，經鑑定為海砂屋，113年再次鑑定顯示耐震能力進一步惡化，結構風險高，為維護攤商及民眾採購安全，市府採「先建後拆，原地安置」原則推動重建，將在中壢區廣明路與廣明路122巷交界處設置中繼商場，預計115年下半年動工，116年完工啟用。

國民黨市議員陳韋曄指出，新明市場是在地重要的採買據點，設立中繼市場期盼更貼近民眾需求也要能吸引年輕家庭消費，應導入冷鏈設備外，並規畫數位支付系統。另中繼市場位置接近路口處，期盼在交通動線上要做好人車分流以及攤商車輛的卸貨動線，而攤商遷往中繼市場生意難免會受到影響，市府也應該要有搬遷與裝修補助，減輕攤商在轉場期間的經濟負擔。

經發局指出，新明中繼市場目前工程正處於發包階段，面積約1500平方公尺，將設置生鮮、雜貨、美食及命理等4大營業區域，而進駐攤商將依抽籤分配攤位，並配合轉型為商場營業模式，導入綠能節電設施、靜電油煙處理、分區排水系統等現代化設計，營造明亮、衛生、便利的商場環境。中繼市場啟用後，市府會同步加強周邊交通、環境與攤販管理，不讓舊市場長年的交通壅塞與卸貨混亂情況再次重演。

另一方面，攤商擔心搬遷後的人流是否跟得上。對此，經發局強調，中繼市場位置就在原市場旁，已邀集周邊巷弄攤商一同納入規畫，未來客流也會整體往新場館集中，加上停車空間與公共設施改善，有助提升消費便利性。