桃園 明年幼兒園2歲專班 擬增30班

桃園市府持續打造友善的育兒環境，擴展公共化教保服務供應量，115學年度2歲專班將再增30班。（呂筱蟬攝）

桃園市大園區內海非營利幼兒園為今年度新設立，市長張善政16日前往視察，與幼童共同利用環保素材進行藝術創作。他表示，桃園持續打造友善育兒環境，擴展公共化教保服務供應量，115學年度2歲專班將再增30班，滿足家長托育需求。

內海非營利幼兒園建築採L形設置，有開放綠地空間，建築立面及色彩主要以積木的量體意象堆疊，為地上3層樓建築物，總工程經費1億180萬元，其中教育部補助5866萬7000元，市府自籌4313萬3000元。

張善政表示，桃園市年輕家庭持續增加，對公共化幼兒園的需求快速成長，2歲專班近3年全市已增加123班，目前總數達200班，預計明年度將再增設30班，成長速度名列全國前茅，顯示桃園是一座充滿活力、持續發展的城市。

教育局則說，內海非營利幼兒園於今年9月30日開學，目前招收5班，含3班2歲專班及2班3至5歲混齡班，邀請市長共同進行藝術創作，活動以在地特色的許厝港為主題，以環保素材將黑面琵鷺、珊瑚、貝殼、螃蟹、小魚等生物融入作品中，結合環境保護議題，同時也向孩子介紹溼地保育重要性。

該幼兒園也積極整合社區資源，串聯里長與在地力量，期盼打破行政界線，落實友善育兒與社區共育理念。幼兒園以幼兒身心發展為核心，特別為2歲專班規畫溫馨、安全的1樓空間，並設置情緒轉換區，協助幼兒入園時穩定情緒；2樓則規畫為3至5歲幼兒學習空間，設有完善教室與室內遊戲室，即使天候不佳，孩子仍能充分活動、發展肢體能力。