桃園 月桃路拓寬 價購同意書延期

桃園市工務局30日下午於觀音區塔腳里社區活動中心舉辦「月桃路道路拓寬及延伸工程協議價購」第三標工程會議。（廖姮玥攝）

桃園市工務局30日下午於觀音區塔腳里社區活動中心召開「月桃路道路拓寬及延伸工程協議價購」第三標工程會議，將自廣大路延伸成功南路，現場有專業估價師解決民眾疑問，雖有地主聽完直接簽訂協議價購同意書，但有地主認為同意書繳交時間與農曆春節強碰，另協議價購1平方公尺約7000至8000元價格過低，地上物估價也不合理。工務局回應，將延後至3月16日收取同意書。

工務局表示，協議價購由專門鑑價公司評估，並參考內政部實價登錄資訊。有地主聽完協議價購會議直接簽訂同意書，也有地主認為1平方公尺約7000至8000元不合理，至少要在9000元以上。地主表示，查閱過去資料，曾有更高金額協議價購，另外地上物補償也不合理，例如植物的計算補償金過低。

有地主認為同意書繳交時間碰上春節前夕，盼能延後繳交，並呼籲舉辦說明會與地主溝通，討論後交換意見。

國民黨議員吳進昌表示，月桃路自廣大路延伸成功南路將新闢約1512公尺、寬20公尺道路，未來可通往觀音工業區，將有效紓解觀音區通往中壢青埔高鐵站交通，一、二期金額本就因土地位置而不同，月桃路臨路價值較高，另外將來捷運延伸線與該路交織，若第三標順利完工也可促成捷運推進至觀音地區的進度。

工務局回應，因土地的社會經濟價值會隨外在環境與時間改變，導致協議價購金不同，每塊土地價值也有所不同，過去價值也不及現在地價，若民眾對協議價購仍有疑慮，工務局不強制進行，但工程將提報內政部，後續將依土地徵收條例規定程序辦理徵收。