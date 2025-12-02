桃園「有頭鹿」職能訓練場 114年度第4梯次失業者職業訓練熱烈招生中

「AI職場應用設計整合實務班」。





桃園市政府就業職訓服務處為協助待業、失業民眾取得一技之長，114年第四梯次將開設2班失業者職業訓練班次，提供60個參訓名額，並將於114年12月開課！透過職業訓練課程及就業輔導措施，協助民眾提升就業力再度投入勞動力市場。

114年第四梯次開課班別包含「商業攝影與視覺設計AI整合應用班」及「AI自媒體行銷與影片剪輯班」共2班，提供民眾豐富學習管道、強化就業技能。

欲報名參加失業者職業訓練者，需年滿15歲以上且未加保勞工保險（若勞保投保於工會者，需切結參訓期間確實無工作）。經核對符合勞動部勞動力發展署【免費參訓對象及資格證明文件一覽表】之失業者身分別，如：中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者亦有補助80%費用！

「職場文書與AI商業設計影音剪輯班」。

另符合《就業保險法》或《就業促進津貼實施辦法》、《促進新住民就業補助作業要點》之適用對象，錄取參加職業訓練後，可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給，並依申請人實際參訓起迄日計算核發金額。

歡迎有職業訓練需求之待業民眾，逕洽本處公告之辦訓單位報名，或至台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/)線上報名！開班相關日期若有變更，請參考官網最新資訊辦理。



