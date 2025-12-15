桃園 東湖碼頭改善工程 上網招標啟動

桃園市石門水庫東湖碼頭上下岸的階梯坍方年久失修，導致漁民出入交通不便，北區水資源分署準備啟動改善工程，預計明年中完成。（呂筱蟬攝）

桃園市石門水庫東湖碼頭是薑母島居民及水庫72位漁民出入重要設施，但上下岸階梯坍方年久失修，且只有1處浮動式碼頭，舢舨及交通船停靠腹地太小，導致進出不便，漁民們反映多年遲未改善，國民黨立委邱若華日前會勘，北區水資源分署回應，相關改善工程已設計完成準備辦理上網招標，預計明年中改善完成。

邱若華指出，東湖碼頭長年是石門水庫對岸里民唯一出入的交通要道，但碼頭年久失修、無安全階梯、周邊道路與涼亭破損，讓當地居民每天往返十分艱辛。早在民國112年她在競選立委期間就曾到現場實地了解問題，當時北水分署承諾盡速改善，直到現在居民及漁民的困擾仍未解決。

漁民也說，東湖碼頭有交通船通往薑母島，還有奎輝、長興里居民都會使用該座碼頭，農牧用船及漁民的舢舨也停靠在此，但上下碼頭的階梯崩塌很多年，考量薑母島觀光以及漁民出入，要修建更有未來性的碼頭。

北水分署表示，有關東湖碼頭改善工程，內容包括斜坡道路排水、迴車空間、停車場、涼亭及水域浮動碼頭等工作，目前已經設計完成，後續辦理相關前置作業，預計今年底前可上網招標。如順利決標，預估明年中各工項可改善完成。

另外，漁民們也提出護岸修復及薑母島步道規畫，雖然已有初步構想，但因水庫水位受限難以立即施作。邱若華要求北水分署先辦理設計與準備作業，待水位條件允許即可立即進場，避免再拖延。對於浮動碼頭設計，也需符合船型與實際使用需求，盼漁會與北水分署充分溝通設計形狀與尺寸，確保完工後能真正符合當地船家與居民實際使用需求。