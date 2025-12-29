財經中心／葉為襄、李澤民、周秉瑜 桃園報導

近年台北市房價居高不下，林口、桃園一帶成為北漂族買房首選，桃園的人口只要再多十萬，就會追上台北市，也讓連鎖餐飲集團紛紛搶進布局，像是饗食天堂林口店上個月才剛開幕，這個月，被饕客譽為全台最難訂的頂級吃到飽"島語Buffet"也正式插旗蘆竹。

島台上滿滿沙公和智利紅蟹腳，無論要頂級生鮮，還是熟食海鮮，都能拿到，民眾拿炸物、精緻甜點，通通不手軟，因為他們等了好久，號稱全台最難訂的頂級吃到飽島語Buffet終於正式插旗蘆竹，搶到訂位的民眾原來有撇步！有民眾分享是因為訂位當時，一直想著一定會訂到一定會訂到，他說搶到手都會抖很緊張，還拿旭集跟島語比較，說島語的海鮮真的比較多。

頂級Buffet們被饕客拿來比較，上個月鄰近桃園的林口才開了饗食天堂。

桃園、林口Buffet戰開打！ 全台最難訂吃到飽插旗蘆竹。（圖／民視新聞）天使紅蝦，在煎台上滋滋作響，花蟹、烤魚一字排開，盤點林口桃園一帶，近三年內開幕的頂級吃到飽，饗賓集團旗下旭集，桃園中茂店，2023年開幕以來，一位難求、假日人擠人的商場，台茂，則是有島語自助餐進駐，座位縮減到270個，饗食天堂林口店，上個月才剛開幕，當地人吃Buffet的選擇也越來越多。

隨著林口新市鎮五年內人口成長率衝上21.4%，桃園人口來到234萬，只差十萬人就追上台北市。

桃園、林口Buffet戰開打！ 全台最難訂吃到飽插旗蘆竹。（圖／民視新聞）漢來美食西餐品牌總經理 劉子銘表示，海港已經滿十年本來就要改裝了，因為台茂在桃園地區它的營收每年都成長台茂有問能不能有更高端的來插旗。林口、桃園快速發展，也成為餐飲業兵家必爭之地。

