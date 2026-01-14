桃園 涮金鍋和風涮涮鍋 嚴選17小時黃金雞熬雞湯湯底







今天來到「涮金鍋和風涮涮鍋大有店」，去年12月中的開幕新店，主打湯底採用72小時國產黃金雞及熬煮17小時的黃金雞湯為基底的和風涮涮鍋，湯底喝起來清甜養生。如果覺得不夠的話，還可以加價湯底加厚，喝起來會有點「類雞精」的味道，卻比一般市售的罐裝雞精好喝。

誰說吃鍋不能喝湯底（怕熱量高）？來到「涮金鍋和風涮涮鍋大有店」就是要喝他的湯底。今年寒流瘋狂來襲一波接一波，不好好吃鍋暖身、養生一下，怎麼可以？





「涮金鍋和風涮涮鍋大有店」點餐方式採掃瞄 QR-Code 方式點餐。先選湯底，可選擇單鍋或是鴛鴦鍋，接著選肉品、海鮮等等，另外也有加點區，現場附免費的時蔬自助吧、飲料吧、水果、點心、開胃菜，還有自助式的霜淇淋機，更有豐富飽足感的日式味噌雞滷肉飯與牛肉黑咖哩，讓你吃好吃滿，不僅養生暖胃，同時也飽足了你的胃。

地理位置 交通資訊

「涮金鍋和風涮涮鍋大有店」座落於桃園市的大有路上，附近公車站牌林立，我們是搭乘至「寶山街口」站下車，步行約4分鐘即抵達，附近大地標是「大有國民中學」，約步行2分鐘左右的距離，還蠻好找的，跟慈文店有點類似，都是在社區大樓的一樓店面處，門口寬廣。





現代風格的日式和風涮涮鍋店，用餐空間寬敞舒適，座位設置採2～多人座，合適家庭聚餐、情侶約會、員工聚會、節日慶生、舉辦活動等等，自助吧的動線設計也不錯，剛好在用餐環境的中間，方便離開座位取餐。

時蔬自助吧的選擇多樣化，而且新鮮又豐富。除新鮮季節時蔬外，也有火鍋料，「涮金鍋和風涮涮鍋」的自家手作手打海鮮漿來店必吃，滿滿的新鮮海味。主食除了王子麵、冬粉、蒸煮麵等等，日式味噌雞滷肉飯、牛肉黑咖哩也是「涮金鍋和風涮涮鍋」特色主食，兒子一到店就開吃一碗日式味噌雞滷肉飯，直說好吃！









今天跟兒子兩人用餐，好久沒有享受一下的我們，點了一份「日本A5黑樺和牛套餐」，加點NT$299極鮮海鮮拼盤，湯底是日式牛奶雞湯鍋＋真 黃金雞湯鍋（加厚），單點一份「熟成板腱牛」，吃得飽足又滿足我們的味蕾。涮金鍋的日本A5黑樺和牛，愛吃肉的饕客絕不能錯過，不用佐醬就可以吃到牛肉的香甜軟嫩又多汁。造訪過涮金鍋的朋友們都知道，來店均貼心招待「黃金熬雞湯」，先讓您暖暖胃。















日式牛奶雞湯鍋＋真 黃金雞湯鍋（加厚）。日式牛奶雞湯鍋的湯底香醇濃郁，香濃的奶香真的很百搭，涮什麼肉品、海鮮、蔬菜都好吃，不僅將食材的原始香氣帶出，更增添一股香醇的奶香。真 黃金雞湯鍋（加厚），單純喝湯底就可以喝到17小時的黃金雞熬雞湯的鮮美風味，加厚（100cc）更加濃郁的鮮味，喝起來比一般市售的罐裝雞精還好喝，冷冷的冬天，就該享受喝熱湯的溫暖感。





手打海鮮漿 在時蔬自助吧自取，這是 「涮金鍋和風涮涮鍋大有店」自家手作，吃起來口感Q彈，帶著新鮮的海味。











熟成板腱牛 油脂較沒有牛五花豐富，吃起來軟中帶嫩，個人非常喜好的一款肉品。











日本A5黑樺和牛 光看它的油花分佈就知道那種入口即化的美味，只要是饕客都知道它的美味之處，輕涮幾下，佐點玫瑰鹽，就可以吃出它的原始鮮甜，不需要多餘的醬汁調味，單獨吃也很好吃。偶爾享受一下是應該的！











加點NT$299極鮮海鮮拼盤 內容物有 蛤蠣、鮑魚、松葉蟹腳。本身就很愛蟹味棒的我，看到可以用NT$299加價吃到松葉蟹腳，整個毫不猶豫的加點下去，下鍋煮熟之後，吃過還真是滿足，完全不需要調味，就可以吃到鮮甜的松葉蟹腳，鮑魚口感Q彈富嚼勁，蛤蠣也是肥美鮮甜，超推薦大家加點哦！













涮金鍋 桃園大有店

地址：桃園市桃園區大有路379號

電話：03-358-1717

營業時間：

週日至週四 11:00～23:00（最後收客時間：21:30）

週五至週六 11:00～00:00（最後收客時間：22:30）

