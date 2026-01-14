桃園 清潔隊拾獲金鎖片 即刻歸還失主

農曆年關將近，家家戶戶忙於年終大掃除與家具汰換，桃園市各區清潔隊也全面加強垃圾與大型家具清運作業。楊梅清潔隊近日在中華街執行清運勤務，清潔隊員在搬運衣櫃過程中意外發現1枚重達2錢、價值近3萬6千元的金鎖片，隨即依程序處理，展現高度警覺與專業態度。

經查，張姓、葉姓及徐姓3名清潔隊員發現金鎖片後，立即通報並透過大型家具清運預約系統查詢相關資料，迅速確認失主身分，並主動聯繫歸還。失主接獲通知後又驚又喜，對清潔隊員拾金不昧的行為表達由衷感謝，相關事蹟也在地方引發正面回響。

環境管理處長張書豪指出，去年在垃圾清運與資源回收作業中，清潔隊共發現民眾誤丟財物達36件，內容包括現金、項鍊、手機等重要物品。他表示，春節前後為清運高峰期，民眾忙於整理家中環境，若未仔細檢查，貴重物品誤丟的情況容易發生，提醒市民務必提高警覺。

環管處進一步提醒，民眾丟棄垃圾、回收物或大型家具前，應再次檢查是否夾帶貴重或危險物品，尤其廢電池、行動電源等具高度風險的物品，必須單獨回收，切勿混入一般垃圾，以免在清運或壓縮過程中引發火災，危及清潔人員安全。

環管處表示，民眾如有大型家具清運需求，可透過線上系統或致電各區清潔隊預約，依約定時間與地點放置家具，有助於提升清運效率並維護市容整潔。環管處也再次呼籲，市民與清潔隊共同落實垃圾檢查與分類，才能在年關繁忙時期，一同打造安全、整潔且永續的生活環境。