桃園 烏龍爆料 國中女沒吸喪屍煙彈

烏龍爆料！桃園市議員黃瓊慧上周爆料桃園1名國中女學生在教室公然吸毒，並指責校方處理不當，但當天查扣的器具、煙彈和女學生的尿液送專業鑑驗公司查驗後，全部呈陰性反應，從吸毒刑案轉為未成年私用電子煙，後續將移給教育局輔導和衛生局裁罰。

桃園某國中上周傳出有8年級女學生在教室內公然吸食俗稱喪屍煙彈的二級毒品依托咪酯煙，還疑似對其他同學吞雲吐霧，女學生事後翻白眼、身體突發顫抖，最後當眾昏倒在地。黃瓊慧在社群轉貼學生爆料文，並附上LINE對話截圖，連日質疑校方無警覺、無作為，讓家長接走學生錯失採檢驗尿時機。

市警局少年隊長戴賢昨證實，針對女學生疑似施用喪屍煙彈電子煙產品，獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司，均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置。

據悉，校方8日案發當天即查扣器具和煙彈並通知警方，少年隊9日到校初篩查扣相關用品，並與家長聯繫通知盡速協助釐清案件，10日經家長同意採集女學生尿液後，將煙油送尖端先進醫藥公司、尿液送新生生物科技公司2家專業鑑驗公司，結果都沒有驗出任何毒品反應，全案從吸毒轉為未成年私用電子煙，將移給教育局輔導、衛生局裁罰。

專案小組指出，從煙油就能證明根本不是喪屍煙彈，少女昏倒應是尼古丁導致的「醉煙」，議員烏龍爆料讓桃園校園菸毒防制蒙上陰影，近年的努力都被抹滅。

警方為阻斷毒品流入校園，持續針對毒品案溯源追查，上周破獲隱身在民宅內的製毒工廠，27歲簡姓犯嫌為吸引年輕人目光，特意將毒品偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，共查扣三級毒品咖啡包385包、彩虹菸27包等，粗估成品、半成品市價約300萬元，依毒品罪嫌送辦並持續追查上下游。

警方指出，新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，將持續針對毒品源頭「溯源刨根」，也呼籲家長多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺，同時告誡青少年切勿因同儕慫恿或一時好奇嘗試毒品，自毀前程。