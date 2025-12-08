桃園 爭暗空勝地認證 巴陵大橋路燈戴燈罩

桃園市政府推動北橫觀光資源升級，期盼藉拉拉山優異的觀星條件，申請全台首座「暗空勝地」國際認證，市府風景區管理處與養工處合作，為巴陵大橋至巴陵消防分隊沿線路燈戴上燈罩，讓光線精準向下照射於路面，提升行車安全及友善環境外，更將溢散的光收攏，期盼照亮回家的路，更找回失落的星空。

風管處長廖育儀說，復興區拉拉山海拔介於600到1500公尺間，雖然不高，但多數地區人跡罕至光害少，非常適合觀星，巴陵大橋夜裡常有人捕捉銀河美景和等待流星雨。當地觀光產業面臨白天景點遊程豐富、夜間活動稀缺的問題，若成功爭取暗空認證，民眾可體驗璀璨星河，勢必能帶動人潮，屆時再進一步規畫夜間遊程，對地方觀光發展將有助益。

廖育儀表示，過去路燈漫射的燈光，不僅容易造成駕駛炫光刺眼、干擾自然生態，更讓星空埋沒在光汙染之中，推動拉拉山爭取國際暗空勝地認證，攜手養工處透過改善公共照明，加裝燈罩讓路燈光線精準向下照射於路面上，避免光線直射天空或溢散，盼有效減少光害。

相關工程今年11月先由養工處改善巴陵大橋至巴陵消防分隊沿線22盞路燈，路段總長約500公尺，透過加裝燈罩方式大幅降低光的溢散。另外，預計今年底前，陸續完成改善巴陵2號隧道轉角處方向指引牌、3盞巴陵鐵塔周邊景觀高燈。明年起將全面檢視認證範圍內道路，包含台7線、桃166線等，屆時將與各權責單位合作，逐年完成認證範圍內公共照明改善。

觀光旅遊局也持續推動國際暗空勝地認證，除攜手相關局處逐步改善照明、控制色溫與亮度外，目前陸續完成相關盤點與測量調查，並舉辦多場說明會與課程，邀請專家實地勘查，學者們認為拉拉山不只自然資源豐富，有生態古道、原民部落文化，再加上觀星條件，非常值得發展。市府將在明年提出國際申請，朝打造台灣首座國際級觀星勝地目標邁進。