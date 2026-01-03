桃園 獎助學金頒獎 希望工程資助 學子分享心路

桃園市114年度希望工程獎助學金3日頒獎，共21名學生獲獎，市長張善政（後左五）希望透過獎助學金減輕獲獎同學生活經濟壓力，期許學子持續努力。（賴佑維攝）

桃園市114年度希望工程獎助學金3日頒獎，共有21名學生獲獎，不乏家境清寒卻不被打倒、努力向上的學生。市長張善政表示，希望透過獎助學金，減輕獲獎同學生活經濟壓力，讓優秀學子能無後顧之憂專注學業，更期許同學持續努力，也發揮相互支持、分享精神。

希望工程獎助學金期盼協助桃園卓越清寒學子求學，大專生每年12萬元，高中生則是8萬元。典禮邀請過去得獎者以影片形式現身說法，數人分享中提到，獎助學金讓自己得以專心在學業上，有人更直言若沒有這筆獎助學金，恐怕不一定能讀完大學。也有得獎者如今已經到新加坡從事IC設計，勉勵大家「讀書能改變命運」。

廣告 廣告

此次頒獎典禮同時舉辦青年之星希望家族茶會，希望得獎者彼此分享自己故事、成長歷程，建立緊密人際網路。張善政分享自己的小故事，他說，自己民國73年拿到救國團的青年獎章，10名得獎者中，有新北市長侯友宜、前中正大學代理校長張真誠。雖當年得獎後沒有保持聯繫，卻在多年後重逢，也期許得獎學生未來在人生中互相幫忙。

獲獎者永豐高中闕立程國二時父親失聯，與母親相依為命。面對未來，他曾一度感到迷惘，所幸已經站穩腳步，也在國中會考拿下5A佳績。他說，目前目標是好好讀書，助學金希望拿給媽媽貼補家用。另名獲獎的啟英高中林筑嬪國小時父母離異，與母親一起生活，她在班上名列前茅，得獎也感到興奮與激動，會好好珍惜這份助學金。

桃園市教育局指出，近6年已經頒發96人次共689萬元，對學生學習成長有所助益，也減輕家庭負擔，希望透過資助，讓學子從高中至大學經濟無後顧之憂，順利完成學業。