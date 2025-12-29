桃園 甜湯變清潔劑 6員工誤食送醫
桃園市蘆竹區南青路上1間科技工廠，本月25日晚間6時許，有6名員工誤將鍋內原本用於清潔的鹼性清潔劑水當成甜湯食用，經緊急送醫治療，目前仍有2人住院觀察中。桃園市衛生局發現業者在作業區配膳時也同步進行清潔，已違反食品良好衛生規範相關規定，後續將依法移送檢調單位偵辦。
衛生局指出，25日晚間有包括34歲巫姓男子、37歲廖姓男子、50歲唐姓男子、29歲薛姓男子、29歲陳姓女子及35歲菲律賓籍男性移工在工廠內用餐時，陸續飲用團膳提供的甜湯後，出現噁心、嘔吐、喉嚨灼熱等症狀。現場人員隨即撥打119求助，將6人緊急送醫救治，其中巫男甚至一度出現吐血情形。
據了解，該工廠團膳公司的送餐司機誤將原用於清洗廚房及餐具的鹼性清潔用水，當作當日晚餐甜湯配送至餐廳，導致員工誤食。事後警方通報衛生局，並由消防人員將鹼水採樣送醫檢驗，再由醫療單位通報主管機關認定。
衛生局表示，業者於作業區仍有配膳餐點進行中時，同步進行清潔作業，違反食品良好衛生規範相關規定，目前已依權責要求業者即刻暫停作業，並全面檢討製程管理，辦理員工教育訓練，及提送完整改善報告書，經衛生局審查確認改善完成後，始得恢復作業。
衛生局說明，該案判斷屬誤食清潔劑鹼水事件，依《食品安全衛生管理法》規定，行為人情節重大且足以危害人體健康之虞者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金；致危害人體健康者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，後續將依法移送檢調單位偵辦。
