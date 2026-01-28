桃園「生生喝鮮乳」2/23溫暖上路 張善政：數位兌領方便家長與學童

專題報告簡報。





桃園市長張善政28日主持市政會議，聽取教育局及農業局「桃園鮮乳守護行動—深耕在地酪農，做孩子成長的後盾」專題報告後表示，市府在推動「生生喝鮮乳」政策前已汲取中央先前推動相關經驗，針對府內分工及超商端的識別方式與操作流程進行妥善規劃，未來也將透過兌換平臺清楚說明兌換方式，並以「核心圖案」作為可兌換乳品的主要辨識基準，避免學生與第一線人員混淆，市府亦將隨時滾動檢討修正，確保政策順利推動。

副市長王明鉅指出，「生生喝鮮乳」政策須擬訂清楚的作業指引，尤其是學生於超商兌領乳品的選取規範。王副市長也提到，以情境式影片完整示範兌換流程，並於官網揭示各通路鮮乳專區樣式，協助學生快速辨認，讓第一線人員順利執行。

張市長裁示。

教育局長劉仲成補充，市府推動「生生喝鮮乳」政策，嚴選具備鮮乳標章、CAS或產銷履歷標章之乳品，以確保品質。此政策將自今(115)年2月23日起實施，透過數位平臺每週兌換一次，年度內預計執行約45週，預算約2.8億元皆已全數編列；實施對象更擴大納入2至6歲幼兒。劉局長也提醒，為鼓勵學童養成規律飲用習慣，當週額度限當週兌換，不可累積至次週使用。

教育局指出，國小學童可使用目前持有的「國小數位學生證」，幼兒園及托嬰中心或未就學的幼兒則可持「兒童鮮乳卡」，至統一、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市等八大通路的全國門市皆可靠卡感應領取。

王副市長補充。

桃園境內共有1,955家門市，分別提供不同品牌的國產鮮乳及豆漿，包含有鮮乳17項及豆漿18項，讓孩童及家長擁有多樣選擇，並能就近輕鬆領取。

農業局指出，配合「生生喝鮮乳」政策，本市酪農每日生產約50公噸生乳，透過在地加工供應學童，實踐地產地消並降低碳排。農業局亦積極推動產業轉型，輔導業者導入自動榨乳機器人及綠能設施，落實智慧農業與淨零循環。未來將持續推廣食農教育，並朝開發乳製品多元加工及建立自有品牌目標邁進，強化產業競爭力。

教育局長劉仲成補充。





















