桃園「生生喝鮮奶」2/23開學實施 兒童鮮乳卡即日起開放申請

桃園市政府將自2月23日起開始實施「生生喝鮮乳」政策，提供2至12歲國小畢業前的幼童，憑「兒童鮮乳卡」或「國小數位學生證」，每周至指定合作門市免費兌換1瓶鮮乳或豆漿，補充鈣質、蛋白質。就讀桃市公私立國小、幼兒園、托嬰機構的幼童，將由就讀機構發放鮮乳卡或數位學生證；至於2至6歲未入園的幼童，家長即日起可透過線上、臨櫃等方式，替孩子申請鮮乳卡。

憑「兒童鮮乳卡」或「國小數位學生證」，每周可至指定合作門市免費兌換1瓶鮮乳或豆漿。

2至6歲未入園的幼童，家長即日起可透過線上、臨櫃等方式，替孩子申請鮮乳卡。

有關線上申請方式，市府說明，即日起可至「桃園網路 e 指通」線上辦理，孩子滿2歲生日前一個月的第一個工作天就能提前辦理，屆時鮮乳卡將會郵寄到家。

轉學需重新申請學生證。

鮮乳卡補卡申辦方式。

臨櫃申請可以現場領卡，申請地點包含教育局14樓學生卡櫃台、13區公所、桃園市立圖書館及11間指定分館。申請時須攜帶兒童所在地戶籍謄本跟法定代理人身分證正本。

兌換乳品有問題可電洽通路商客服專線。

