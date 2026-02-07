桃園 畢典遇空襲 95歲校友 獲補發國小畢業證書

遲來80年的畢業證書！高齡95歲的楊梅國小資深校友沈鄭葉妹，民國34年畢業當天原本要返校領取畢業證書，中途卻遭遇空襲變故，人群緊急疏散進入防空洞避難，未能完成畢業典禮與領證程序。考量老人家年事已高無法親自到校領取，楊梅國小校長賴淑芬特別親赴她住家補發畢業證書，一圓老人家夢想。

沈鄭葉妹因當年未能親手領取畢業證書，成為自己心中80餘年的遺憾，也是一段戰亂年代下被迫中斷的學習記憶。楊梅國小日前舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動，活動當天考量她年事已高，經評估後無法親自出席，特別拍攝影片於活動中播放，向母校表達感謝之意。

廣告 廣告

影片中老人家以日語清唱一段當年在校所學的校歌，歌聲跨越時代，令現場師生與來賓深受感動。典禮結束後，校長賴淑芬也親自前往她家中補發畢業證書，了卻長達80年的心願，為因戰爭被迫中斷的學習歷程畫下圓滿句點。

楊梅國小校園中的百年樟樹，正是這段地方教育發展歷程的重要見證，老樟樹屹立校園一隅，因早年生長環境嚴峻，為爭取陽光而向陽傾斜生長，展現堅毅不拔的生命力。百年樟樹也是桃園市政府列管保護的珍貴老樹，是學校推動生態教育與環境永續的重要場域。

賴淑芬表示，活動中196位六年級學生在紅布條上親筆寫下對「樟樹爺爺」的感恩祝福話語，補發畢業證書不僅是為一位校友圓夢，更是對戰爭世代的致敬，藉由此次活動，引導孩子珍惜得來不易的和平與學習時光，讓教育、歷史與情感在校園中持續傳承。