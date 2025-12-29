桃園"百倍奉還"同一人中2獎 經發局:過程律師見證

生活中心／綜合報導

配合政府普發現金，桃園市府加碼舉辦"百倍奉還"活動，只要登錄百元發票，就能抽現金，天天抽一萬、週週抽五萬。有眼尖網友發現，上週的抽獎名單竟然有人，中一萬又中五萬，質疑有黑箱。桃園市府澄清，抽獎過程都有律師見證，也強調這名幸運民眾單週就消費了29萬。

主持人：「第11位得獎者，004088。」特別公開抽獎過程，桃園市府舉辦"百倍奉還"活動，祭出只要登錄消費百元以上的發票，就有機會抽現金，吸引更多民眾到桃園消費。只是活動來到第五週，卻被網友發現這種中獎名單似乎有點怪怪的...耶誕節隔天，第五波中獎名單出爐，除了有七人抽中一萬元現金，五萬元的也有一個名額，但仔細看，潘圈珮，電話0955出現兩次，眼尖網友一看就是同一人。網友直呼感覺哪裡怪怪的？難道又是內定？畢竟中一個就很難了，可以中兩個真的太幸運。

桃園舉辦抽獎活動，如今為了證明絕無黑箱，將抽獎過程公開。（圖／民視新聞）

其他民眾：「怎麼這麼幸運，呵呵呵，也沒多想啦，但是我覺得在台灣，這樣好像也不是第一次，發生這種情況。」其他民眾：「可能上天眷顧他吧，應該是OK啦，電腦抽的啊，電腦除非你去改程式吧，不然應該沒辦法作弊啊。」的確這運氣真的有點太好，但桃園市府也澄清，絕無黑箱，更公布這名幸運民眾，當週"週週抽"的發票金額是19158，而天天抽則是12584，而且集中火力在一週內，共消費了29萬，每一百元一組序號，同一人就佔了756筆，中獎機率的確相對較高。

桃園舉辦抽獎活動，第五週中獎名單出現同一人中２獎，遭質疑內定。（圖／活動網頁）

桃園市經發局商業發展科長周智業：「他這兩張中獎的發票，都是不一樣的，他過去也沒有中過，任何的天天抽跟週週抽，所以他在我們的機制，是符合規定的，我們每一次的抽獎，都是電腦隨機的抽取，所以不會有內定問題，另外我們每次抽獎，都有律師公開的見證。」桃園市府也秀出抽獎影片，證實絕對公平公正也公開，只能說這民眾不只集中消費的策略正確，還有超幸運體質。

















