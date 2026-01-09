桃園「百倍奉還」帶動20億消費 壓軸百萬現金幸運兒曝光

桃園市長張善政出席「普發一萬．桃園百倍奉還」壓軸抽獎記者會。





桃園市長張善政9日下午前往桃園區，出席「普發一萬．桃園百倍奉還」壓軸抽獎記者會。張市長表示，本次活動配合中央普發現金一萬元政策，自114年11月12日至12月31日，短短50天內吸引超過8.6萬名註冊會員參與，累計登錄發票逾243萬張，消費金額突破新臺幣20億元，成功串聯桃園在地商圈及觀光工廠，發揮「1加1大於2」的加乘效果，顯著活絡在地經濟。

張善政指出，新版市民卡APP已成功將過去分散於各局處的市政服務整合至單一平台，並榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2025雲端物聯網創新獎—傑出應用獎」肯定，市民只需透過一個入口，即可使用多元便民功能。未來市府將持續推廣，期盼讓更多市民人手一機，善用數位工具享受更便利、即時的市政服務。

張市長抽出壓軸百萬現金獎。

張市長親自抽出眾所期待的壓軸百萬現金大獎，並致電獲獎人。在加油站消費新臺幣871元發票登錄即幸運獲獎的陳姓中獎者表示，接到張市長來電時感到十分突然與驚喜，一度不敢相信自己成為百萬得主，張市長除了恭喜陳姓民眾獲得幸運之神的眷顧，也提醒中獎人務必至官方網站確認領獎流程與相關細節。

經濟發展局表示，智慧城鄉發展委員會也藉由此次活動，推出新版市民卡APP「尊榮會員專屬抽獎」，透過實質回饋方式，鼓勵市民下載並使用新版市民卡APP，提升數位市政服務使用率。感謝桃園在地百貨、購物中心、商圈協會及觀光工廠的熱情響應與支持，市府未來將持續推動創新行銷及數位治理措施，為桃園經濟發展與市民生活品質注入更多動能。本次活動包含「壓軸抽」、「月月抽」、「週週抽」、「天天抽」、「120倍奉還特別加碼獎」及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」等完整中獎名單，已公布於「桃園百倍奉還」活動官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html）及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」活動官網（https://gov.tw/NyM），民眾可上網查詢，活動小組亦將另行通知中獎人辦理領獎事宜。

包括市府經發局長張誠、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武、桃園區副區長邱創正、桃園市商業會理事長范揚淇、桃園市商圈產業聯合會總會長張永隆、桃園市觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏、見證律師李承志、林輝豪等均一同出席活動。





