桃園「百倍奉還」登錄金額突破1億 張善政：活動至年底鼓勵民眾參與

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

為促進全民普發1萬元後續帶動地方消費，市府推出「桃園百倍奉還」活動，民眾只要在桃園登記店家消費100元以上，並上網登錄發票，即有機會抽中現金，最高獎額達100萬元。桃園市長張善政今（19）日下午主持市政會議時表示，自活動公布以來，目前已有超過3萬6千人參與登錄，登錄發票金額累計已突破1億元，展現相當可觀的消費動能，活動將持續至年底，鼓勵民眾踴躍參與，帶動地方經濟活絡。

張善政指出，「桃園百倍奉還」活動近9成消費金額集中在1000元以下，主要以餐飲、民生用品、小額零售及家庭週末購物為主，消費熱點集中在桃園與中壢商圈。市府不僅透過經發局支持地方商家的經濟發展，也鼓勵民眾把握普發現金的消費機會，帶家人出門走走，促進家庭互動，同時讓桃園商家享受到經濟紅利。

經發局表示，「桃園百倍奉還」活動上線僅一周，參與熱度即快速攀升，截至昨日上午12時，累計登錄發票已突破13萬張，總消費金額逾1億元，反應相當踴躍，歡迎民眾把握機會來桃園購物、用餐或旅遊，不僅可享受多元消費體驗，還有機會把「百倍奉還」的大獎帶回家。

照片來源：翻攝自張善政臉書

