桃園「百倍奉還」第一波中獎名單出爐 12月再加碼升級抽2千元

經濟發展局 局長 張誠擔任抽獎人，並由博揚法律事務所 律師 林輝豪全程見證，順利完成第一次抽獎作業。 圖：經發局提供

桃園市政府自11月13日啟動的「普發一萬 桃園百倍奉還」活動持續發燒，目前累計登錄發票金額已突破4億元。昨(28)日於市府舉行首次抽獎，由主辦單位經濟發展局局長張誠擔任抽獎人，並由博揚法律事務所律師林輝豪全程見證，順利完成第一次抽獎作業；首抽亦驚喜加碼送出山葉EC-05電動機車一台，為活動再添話題，掀起市民熱烈討論與高度期待。首抽結果共產生17位幸運兒，包含天天抽1萬14名、週週抽5萬2名、首抽加碼電動機車1名。

所有中獎名單將公布於「桃園百倍奉還」活動官網中，接續將由活動小組寄送中獎通知至會員註冊信箱，為避免誤信詐騙請先至官網確認中獎資料後，在依通知規定提交領獎資料；經發局強調，抽獎全程由電腦系統隨機進行，並由律師監督，確保公平公開，中獎者需在規定期限內提交領獎資料，若資料不完整、與發票不符或未提供發票正本，中獎資格將被取消，以維護活動公正性。

張誠表示，「普發一萬 桃園百倍奉還」活動的目標，是結合普發現金與在地消費振興，感謝市民朋友的支持，為進一步帶動觀光工廠與商圈人潮，市府將在12月推出限時加碼活動，將百倍奉還升級為「120倍奉還」，分為兩大主題，觀光工廠周12月13日至12月21日；商圈週年慶12月20日至12月31日。活動期間至活動官網公告的觀光工廠或商圈店家消費每滿100元，除了可參加原本百倍奉還活動外，還可額外參加「消費滿百抽2000」活動，獎項超過200個，中獎機率非常高，鼓勵民眾踴躍消費與抽獎，活動詳情請密切關注官網公告。

張誠補充，希望透過這波加碼活動，串聯商圈、觀光工廠與市民消費力，讓消費者、商家與政府三方受益，邀請市民朋友一起感受桃園滿滿的消費活力與好康，也歡迎桃園觀光工廠、商圈協會及桃園市企業，加入成為此活動特約店家，一同提增銷售業績，詳細招募資訊，請洽桃園百倍奉還活動小組查詢。

「普發一萬 桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日，活動期間於登記地址在桃園市的店家消費並開立有效發票者，只要於115年1月7日前完成登錄，即可參加抽獎，有機會把百萬現金帶回家。更多活動資訊，請上「桃園百倍奉還」官網查詢。

