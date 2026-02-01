桃園、神戶觀光交流再升溫 雙城互設攤位展現台日觀光新典範





為進一步深化台日城市觀光交流，桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳1/31率團拜會日本神戶市觀光局，雙方就城市觀光推廣、活動合作及旅客互訪等議題進行深入交流，展現高度合作共識與誠意。

針對即將登場的桃園燈會，桃園市政府觀光旅遊局積極邀請國際友好城市共襄盛舉，獲得多國熱烈回應，目前已確定包括日本香川縣、宮崎縣、千葉縣、牛久市、神戶市，以及韓國木浦市等多個國際友好城市將派員來台參與。其中，神戶市觀光局更確認將於桃園燈會現場設置專屬宣傳攤位，直接向台灣民眾介紹神戶觀光特色，以實際行動展現雙城友誼與合作成果。



廣告 廣告

桃市府觀旅局長陳靜芳率團拜會日本神戶市觀光局，就城市觀光推廣、活動合作及旅客互訪等議題深入交流。





桃市府觀旅局長陳靜芳率團拜會日本神戶市觀光局，就城市觀光推廣、活動合作及旅客互訪等議題深入交流。





陳靜芳此行也率團前往觀摩第31回「神戶光之祭典（Kobe Luminarie）」。她表示，光之祭典不同於一般商業燈飾活動，源於1995年阪神．淡路大震災，是為悼念罹難者、傳承災難記憶，並象徵城市復興與希望的重要文化活動。活動原本僅規劃舉辦一次，卻在市民與企業的支持下延續至今，成為神戶最具代表性的城市意象之一。她期盼透過此次參訪，汲取神戶將歷史記憶轉化為人文藝術的經驗，為未來桃園燈會注入更深層的文化內涵。

除考察學習外，桃園市政府觀光旅遊局更於光之祭典現場設置宣傳攤位，向絡繹不絕的日本民眾介紹桃園的觀光亮點與活動資訊。陳靜芳指出，「神戶來桃園燈會設攤、桃園赴神戶光之祭典設攤」的互惠模式，是雙方觀光合作實質化的重要里程碑，也有助於提升桃園在日本市場的能見度。



桃市府觀旅局長陳靜芳率團拜會日本神戶市觀光局，就城市觀光推廣、活動合作及旅客互訪等議題深入交流。





桃市府觀旅局長陳靜芳率團拜會日本神戶市觀光局，就城市觀光推廣、活動合作及旅客互訪等議題深入交流。





在運動觀光方面，神戶市亦提出合作構想，表示願意透過每年11月舉行的神戶馬拉松，協助宣傳桃園於10月前舉辦的各項馬拉松賽事，藉由賽事時程互補，達到雙向導流、吸引更多跑者跨海參與的雙贏效果。

雙方並同意自115年度起，持續研議新的相互導客措施，並就團體旅遊互訪及官方觀光網站專頁互推等具體策略進行討論，期望推出讓兩地市民「有感」的合作機制。

陳靜芳表示，從燈會、光之祭典到馬拉松活動，皆顯示桃園與神戶的交流已由形式走向實質，未來將持續透過多元行銷與跨域合作，邀請更多日本朋友走進桃園，親身感受台灣國門之都的熱情與魅力。



桃市府觀旅局長陳靜芳率團前往觀摩第31回「神戶光之祭典（Kobe Luminarie）」。

更多新聞推薦

● 中央總預算延宕 南市災準金恐無法動支