桃園、神戶觀光深化結盟 考察「神戶光之祭典」現場設攤跨海搶客

桃園攤位吸引許多神戶市民。





為進一步深化台日觀光合作，桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳率團拜會神戶市觀光局，雙方展現高度合作誠意。針對即將登場的桃園燈會，桃園市觀旅局積極邀請國際友好城市共襄盛舉，獲得熱烈迴響，目前已確定包括日本的香川縣、宮崎縣、千葉縣、牛久市、神戶市，以及韓國的木浦市等多個國際友好城市將派員來台參與。其中，神戶觀光局更確認將於燈會現場設置專屬攤位，直接向台灣民眾推廣神戶觀光魅力，以實際行動展現雙城的緊密情誼。

除了邀請神戶來訪，陳靜芳局長此行也率隊前往觀摩第31回「神戶光之祭典」（Kobe Luminarie），並展現積極行銷作為。不同於一般的商業聖誕燈飾，該活動起源於1995年阪神・淡路大震災（同年12月首次舉辦），最初是為了鎮魂犧牲者、傳承震災記憶，並寄託神戶復興的夢想與希望。該活動原定僅辦理一次，但在市民與企業強烈要求下延續至今。

陳靜芳局長與神戶觀光局小林令伊子專務理事於神戶光之祭典攤位前合影。









象徵神戶從災難中重生後的強韌與美麗。陳靜芳表示，這是一場帶有深刻人文與追悼意義的藝術活動，期盼藉此行汲取神戶將歷史記憶轉化為城市希望的經驗，為未來的桃園燈會注入更多元的人文深度。

為落實雙向交流，桃園市政府觀光旅遊局不只考察，更直接於光之祭典現場設置宣傳攤位，向現場絡繹不絕的日本民眾介紹桃園觀光亮點。 陳靜芳表示，這次「神戶來桃園燈會設攤、桃園去光之祭典設攤」的互惠行動，正是雙方觀光合作實質化的最佳證明，也期盼藉此第一線的接觸，讓更多神戶市民認識桃園。

贈送神戶觀光局春聯。

在馬拉松運動觀光合作上，神戶市提議，願利用其每年11月舉行的神戶馬拉松，跨海協助宣傳桃園市於10月之前舉辦的各項馬拉松賽事。此舉將大幅提升桃園賽事在日本跑者圈的曝光度，透過賽事時程的互補，達到互相導流的雙贏效果。

為進一步強化兩市之間的合作關係，雙方同意自115年度推動新的相互導客措施之可能性，持續進行協議。 期望未來能推出讓兩地市民「有感」的互惠機制。此外，為擴大觀光效益，雙方亦在會中研擬「互推觀光」的具體策略，包括研議推動雙邊團體旅遊（推團）互訪計畫，以及運用雙方觀光官方網站設立專頁互相導流。陳靜芳表示，從燈會的國際城市匯聚、光之祭典的文化取經，到馬拉松的跨海宣傳，皆顯示桃園與神戶的合作已從形式走向實質，未來將持續透過多元的行銷合作，歡迎更多日本朋友親自造訪桃園，感受台灣國門之都的熱情與魅力。

與神戶觀光局合影。

