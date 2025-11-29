桃園「禾馨怡仁」年底熄燈！蘇怡寧無奈曝原因：看不到未來

禾馨怡仁年底收攤。（圖／翻攝臉書／禾馨怡仁婦幼中心）

位於桃園市楊梅區的「禾馨怡仁婦幼中心」傳出將於年底結束營運，消息一出，震驚不少地方媽媽及孕產婦社群。不僅網路上湧現大量討論，台大婦產科醫師施景中也在社群表示震驚與不捨。對此，禾馨醫療創辦人、婦產科醫師蘇怡寧親自證實熄燈消息，並於社群平台發文說明背後原因，直言：「我看不到未來。」

蘇怡寧表示，「怡仁禾馨」最初是在在地院長邀請下成立，目的是希望提升南桃園地區的醫療品質。他強調，即使是在資源相對不足的地區，透過團隊合作，也能提供高水準的醫療照護。這八年來，雖然經營沒有獲利，但他視之為社會責任，一直以來堅持提供尊嚴與品質兼具的服務，包括雙主治醫師開刀制度、全時麻醉科醫師在場，以及兒科醫師全天候待命等。

不過，隨著整體醫療環境與人口趨勢變動，蘇怡寧坦言，自今年以來生育率持續下降，讓經營前景愈加艱困。更關鍵的是，自今年六月起，他便無法再找到願意進駐的全職麻醉科醫師。他認為，缺乏完整麻醉支援將無法維持禾馨品牌的核心價值，也無法對產婦提供足夠保障。

蘇怡寧強調，他無法接受用所謂的「麻醉師」、或在關鍵時刻無法即時應變的狀況。「關於品質這件事，我無法妥協。」他感慨地說：「不賺錢無所謂，重點是我看不到未來。當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的，我完全失去了支撐下去的動力。」

最後，蘇怡寧以「再見了，南桃園的各位」作結，表示這場醫療理想的實踐雖走到尾聲，但他珍惜這段過程，「美好的一仗，我們已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。」

