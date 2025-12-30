桃園 竹圍福海宮搬遷文資去留 惹議

桃園市竹圍福海宮已有逾175年歷史，當地民眾俗稱「竹圍王公」，為大園地區重要信仰中心，每年農曆3月8日輔信王公誕辰舉辦的「飛輦轎、過金火」活動，也於民國102年9月27日登錄為桃園市無形文化資產。（廖姮玥攝）

桃園市大園區竹圍福海宮已有逾175年歷史，桃園市文化局於民國111年公告為歷史建築。但廟址位在航空城計畫中第三跑道範圍，讓福海宮陷入拆遷或保留的難題。未料立法院30日召開2025文化資產保存與都市發展國際論壇，將福海宮保存、文資審議問題列為重點討論內容。對此，福海宮主委陳日淡昨天發表聲明澄清，論壇內容、觀點及結論，宮廟未受邀出席，也都不知情。

國民黨籍立委涂權吉表示，論壇聚焦歷史古蹟探討，因國家重大建設被迫遭搬遷，但舊廟若不影響航高限制也希望盡量保留，讓地方歷史悠久的信仰中心可以保留傳承。

牛煦庭則說，福海宮曾經被認為影響飛安及都市計畫，但靠著信徒的不斷行動、奔走，才讓真相大白，而福海宮的文資身分要被撤銷，也是在信徒的行動、陳抗，擋下了不合理的決策。感謝國際上很多的學者專家，願意再用新的視角來看待這間大廟，也期待論壇的討論，不只從信仰，也從文化、環境、城市治理等角度，能給這個議題更多討論的空間。

陳日淡表示，立法院辦國際論壇內容、觀點及結論，宮廟未受邀出席，也皆不知情，目前已籌備記者會，將澄清外界對福海宮的汙衊。航空城為國家重大建設，當初擲筊「輔信王公」也同意搬遷，孰料約3個月後，卻遭到另一派人馬反對，另外福海宮未成立重建委員會，一切皆待民航局對重建有完整配套後，才會開始成立正式的重建委員會，福海宮皆配合政府公布政策執行。

針對福海宮歷史建築留存部分，文化局表示，「歷史建築文資身分不變」。福海宮歷史建築遷移及構件保存計畫，已經桃園市文資審議會審議通過，目前管委會預定於115年依據計畫執行。