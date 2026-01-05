桃園 第2批高風險場所 48家申報

桃園市政府持續強化火災預防作為，自民國114年12月2日公告「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列為第2批高風險場所，共計221家業者納入列管。環保局表示，公告首月已有48家完成申請，納入列管業者須於公告日起3個月內完成申報登記，未依規定申報者，將依法處以新台幣5萬元以上10萬元以下罰鍰。

桃園市為全國首創高風險場所納管制度的縣市，去年2月率先公告第1批「爆裂物先驅化學物質相關場所」，納管近千家業者。據消防局統計，114年1至11月工廠及倉庫火災共53件，較去年同期減少24.2％，創近10年同期新低，顯示納管制度已有效降低火災風險。

市府將相關易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所列為第2批高風險場所，第1、2批合計列管家數已突破1200家。

環保局表示，高風險場所列管制度以「輔導管理」為核心，採分級、分層方式，依場域規模與風險程度提出差異化管理要求。戶外面積達1000平方公尺以上者，須設置監控設備或建立巡查機制；達3000平方公尺以上者，需增設室外消防栓；達1萬平方公尺以上者，則必須設置消防專用蓄水池。

此外，列管業者須定期申報高風險廢棄物貯存量，並落實火源管制，針對噴霧罐、鋰電池等高風險廢棄物，必須分區存放及避免大量堆積。若有違規情形，將先予以輔導改善，屢勸不改者，依《桃園市火災預防自治條例》第17條規定，裁處5萬元至10萬元罰鍰並限期改善；屆期仍未改善者，將列為優先拆除對象。

環保局強調，第2批高風險場所納管制度的推動，代表桃園市火災防治再升級，透過制度化、分級管理，市府能更精準掌握各類場所的潛在風險，持續提升城市防災能量。