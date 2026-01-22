桃園 綠營2新秀 觀音拚突圍

有意參選桃園市觀音區議員的民進黨新人張佩芸大動作掛看板、站路口，力爭席次。（廖姮玥攝）

桃園市大園、觀音、新屋區議員應選席次分別為2、2、1席，其中觀音區選情激烈，除現任國民黨吳進昌及無黨籍許更生外，民進黨新秀張佩芸、郭昱文將參選。桃園沿海地區向來綠大於藍，綠營為搶下觀音1席動作頻頻。

大園區現任議員為國民黨徐其萬、民進黨游吾和，日前傳出大園區農會理事長游智健有意參選，但目前仍無動作。因同為游姓宗親，若游智健決定參選恐瓜分游吾和選票。游吾和父女因助理費涉貪案遭羈押，去年10月羈押期滿，但游吾和已公開表態將繼續參選，並對外稱無論黨是否提名都會參選。

觀音區2位新人擬參選，其中有15年幕僚經驗的張佩芸，打著觀音新女力名號，頻站路口拜票，同時利用網路短影音發表各式中央政策意見，關心地方與民眾互動。另外清大碩士畢業的郭昱文也頻繁與地方里長互動，主動發掘觀音各地區問題，希望拉近與民眾距離，增加地方好感。

外傳前立委郭榮宗妻子郭蔡美英有意參選，其臉書貼文頻頻更新，回顧過去爭取政績等，雖然本人未正式公開表態要參選，但也引起外界討論。

新屋區應選1席議員，因有眾多重劃區，也鄰近青埔高鐵特區，吸引大量外來人口，現任民進黨議員陳睿生經營網路自媒體，分享新屋百工百業及在地美食，影片都有破萬流量，對於拚連任有相當把握。前議員邱佳亮之子邱文威也決定再次以無黨籍身分參選，近期動作頻頻，積極備戰。