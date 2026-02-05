桃園 綠線中壢延伸線 拚下周招標

捷運綠線中壢延伸線機電去年啟動招標，豈料5度流標，乏人問津，捷運工程局長劉慶豐坦言，以10年前的價格要求廠商以後擴方式接受根本不可能，協談3次未果才上網招標，但依程序也無法貿然提高金額，目前已走完程序，將參考近期台中藍線決標行情訂定最適切經費，力拚下周上網招標。

民進黨市議員許家睿指出，捷運綠線延伸中壢段機電標自113年10月起至114年5月，歷經3次後續擴充議價未果，改採公開招標後，捷運局曾在去年12月召開廠商說明會試圖挽救，但今年1月仍第5度流標。他直指從114年11月至今已流標5次，顯見市府現有做法無法提升廠商投標意願。

同黨議員魏筠也說，雖大環境缺工缺料是常態，但公共工程一再流標會讓市府專業性受質疑，呼籲官員應積極解套，而非被法規「作繭自縛」。

劉慶豐解釋，綠延中壢全長約7.2公里，設6座車站，總經費361.59億元，原規畫由綠線主線機電廠商採「契約後續擴充」方式加速期程，但機電標決標至今已逾8年，若加上延伸線工期，整體跨度超過16年，期間歷經疫情、俄烏戰爭、國際通膨及缺工缺料，物價波動劇烈，廠商無法接受以當年的原契約條件報價，導致3次議價失敗。

劉慶豐表示，若未經公開招標程序即貿然提高預算，恐引發浪費公帑或圖利質疑，市府必須堅守採購程序與預算管控原則，先以原後續擴充金額約97.15億元招標，確認市場無意願後，才具備調整預算的正當性，這是兼顧公共利益與機關權益的必要手段。

劉慶豐強調，在5次流標期間已盤點國內軌道行情，目前正參考近期決標的台中捷運藍線當作基準，重新檢討並調整預算，力拚農曆年前再次公告招標。此外土建標也已同步辦理首次招標，土地取得與都市計畫等前置作業都依進度執行，市府將透過滾動式檢討，在合理價格下盡速完成發包。