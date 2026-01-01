桃園 義交協勤費 每小時調升至230元

為強化大型活動交通疏導量能，肯定交通義勇警察長期投入協勤工作，桃園市交通警察大隊從元旦起，調升義交協勤費由原每小時200元至230元，感謝義交對桃園交通的協助。

桃園市目前有1000名義交值勤，交通警察大隊大隊長李維振指出，桃園市重大建設推動及舉辦活動規模持續擴大，如2025台灣燈會、國際自由車環台賽、雙北世壯運、市府各局處重要活動場合、桃園捷運工程、汙水下水道工程及各重要路口的上下班尖峰時段，因短時間內易湧入大量人車潮，對周邊道路、交流道及交通動線形成一定程度交通衝擊。義交除活動前配合警方參與交通動線與管制規畫外，活動期間更長時間駐守重要路口、停車場出入口及接駁節點，協助執行車流引導、人潮分流與臨時交通管制，是活動順利進行的重要關鍵。

李維振強調，義交協勤並非單純支援角色，而是經過招募、專業講習及定期訓練的交通協勤人力，需熟悉大型活動周邊道路狀況，並能與警力密切配合，即時回報狀況、迅速應變。未來也會持續精進義交教育訓練及大型活動交通演練，完善執勤安全措施，發揮警民合作最大效能。

有民代在議會提到義交同工不同酬，指北市已提升協勤費每小時200元至230元，警方討論後決定跟進，由桃園市長張善政日前市政會議時宣布。

警方說明，其他福利如三節慰問金1500元、服裝費4320元，加上保險、福利互助與年度聯誼餐敘都有補助，義交福利不會亞於其他五都。