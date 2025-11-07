桃園「老司機據點」沒了！ 小姐還對警察發脾氣：我在睡覺

桃園警方破獲應召站。（圖／東森新聞）





桃園警方日前獲報一處應召集團，業者選擇2處隱密的社區公寓作為據點，用限動的方式攬客，透過老司機「吃好道相報」而色名遠播。警方獲報後，成立專案小組，在6日下午前往查緝，一共帶回12人，一半是台灣人，另一半是越南籍女子，其中有5人逾期居留，也在2處場所共查獲6名客人。

桃園警察分局同安派出所所長謝惟靈接獲情資，以丁姓女子（41歲）為首的應召集團，選擇隱密性較高的社區公寓設立據點，透過煽情廣告招引客人。謝所長立即向分局行政組陳報，並共組專案小組進行監控蒐證。

專案人員經完成蒐證掌握應召據點的運作模式，於昨日14時30分許，兵分2路持法院核發之搜索票同步進行攻堅查緝。

員警由A據點毀損的玻璃門潛入直衝二樓，應召女子見到員警立即逃往浴室等處躲藏，員警見布幕後藏人，掀開時該女子還喊著，「我在睡覺！」

另員警埋伏於B據點大樓旁，待屋內人員外出立即一擁而上，將人員推入屋內查緝。本次行動共查獲應召女子12名，越南籍6名其中5名為逾期居留、本國籍6名、客人6名，依法進行裁罰，外籍女子移送專勤隊收容。

桃園分局為強調，淨化轄內治安，強力執行靖黃專案，本年度迄今已查獲妨害風化案件39件移送法辦111人，本分局將持續加強掃蕩違法場所，全力確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。

