桃園「聖誕愛傳頌」送暖弱勢家庭 張善政感謝各界支持公益

桃園「聖誕愛傳頌」送暖弱勢家庭，張善政市長感謝各界支持公益。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十九日下午前往桃園區，出席「大桃園基督教聯盟協會、桃園市府靈糧堂、加利利愛鄰全人關懷協會聖誕愛傳頌」活動。張善政表示，聖誕節鄰近，韓慧蕙牧師帶領的「聖誕愛傳頌」為經濟弱勢家庭送上最溫暖的支持，募集近五千五百份家庭禮券，亦完成募集五百條毯子捐毯送愛，感謝桃園市民與企業展現愛心，讓公益力量得以接力持續傳下去。

張善政指出，對經濟弱勢家庭而言，在寒冬中擁有一條乾淨、溫暖的毯子，實屬不易。對此，每年大桃園基督教聯盟等團體透過活動募集物資，協助與支持弱勢家庭，讓桃園成為一座充滿愛與溫暖的城市。

廣告 廣告

民政局指出，本次「聖誕愛傳頌」以「SING A LOVE SONG FOR CHRISTMAS」為主題，透過「寒冬送毯」公益募集，市民每捐款五百元，大會即代為捐贈一條毛毯給有需要的孩子；企業亦加碼提供「五餅二魚禮物盒」，將溫暖與盼望在聖誕節送進更多家庭。此外，樂天桃猿隊隊長林立再次擔任行動大使，捐出二十顆簽名球響應，並號召十號隊友共同為孩子付出心力。活動現場設有逾五十個攤位，包括義診、物資發放、市集與表演，以多元方式匯聚愛心，讓桃園在耶誕節慶中更添溫暖。

包括市議員陳美梅、青年事務局局長侯佳齡 、婦幼局局長杜慈容、民政局副局長藍品畯、大桃園基督教聯盟主席暨桃園市府靈糧堂主任牧師韓慧蕙、中壢靈糧堂主任牧師林宏濱、樂天桃猿棒球隊隊長林立等均一同出席。