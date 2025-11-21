桃園「聖誕愛傳頌」11/29溫馨登場 響應認捐活動抽林立簽名球、合照

桃園市長張善政、市長夫人張琦雅及樂天桃猿隊長林立共同擔任「行動大使」，號召市民透過公益為脆弱家庭的孩子送上溫暖。圖：民政局提供

歲末最溫馨公益盛事，桃園市政府、桃園市府靈糧堂及加利利愛鄰全人關懷協會攜手舉辦「2025聖誕愛傳頌—攜手愛無限」，活動將於11月29日在桃園藝文廣場溫暖登場，由桃園市長張善政、市長夫人張琦雅及樂天桃猿隊長林立共同擔任「行動大使」，號召市民透過公益為脆弱家庭的孩子送上溫暖，打造充滿希望的聖誕節。

樂天桃猿隊長林立今年二度擔任「聖誕愛傳頌」公益大使。圖：民政局提供

民政局長劉思遠表示，聖誕節是感恩與分享的季節，在桃園仍有不少家庭缺乏冬季保暖物資，市府攜手基督教聯盟協會發起冬日送暖行動，為需要的家庭募集毛毯。他說，聖經中五餅二魚的精神，就是「以有限的奉獻，成就無限的祝福」，現在每捐出的每一條毛毯，都是溫暖一個孩子冬天的力量。

響應認捐活動，有機會抽中林立簽名球、合照。圖：民政局提供

桃園市基督教聯盟協會主席韓慧蕙牧師提到，自己小時候家中遭逢巨變，父親過世、母親生病，6歲到12歲期間，她被安置在木柵伯大尼育幼院裡，日子過得簡樸但安心。而童年記憶中最難忘的，是每年聖誕節早上醒來，枕邊的那一份禮物，那種被愛、被祝福的感覺，即便過了50年她都記憶猶新，期盼透過活動傳遞一樣的溫暖。

民政局表示，林立今年二度擔任「聖誕愛傳頌」公益大使。去年他在世界12強棒球賽奪冠後，以超高人氣為活動募集到200雙新鞋。今年他再度捐出20顆簽名球拋磚引玉，並邀請熱血的10號隊友一起加入，一起站出來為孩童盡一份心力。

民政局提到，「聖誕愛傳頌・寒冬送『毯』公益募集活動」將於29日上午10點在桃園藝文廣場啟動。民眾捐款500元即可認捐1床毛毯，同時企業也將加碼送出「五餅二魚禮物盒」給弱勢孩童；於限量名額內認捐者還可獲得摸彩券，有機會抽中林立簽名球及單獨合影，各限量20名。除現場200床毛毯開放認捐外，線上300床毛毯已搶先開跑，民眾也可上活動官網加入公益行列，成為孩子的聖誕愛心大使。募集的毛毯將於聖誕節當天送至孩童手中，成為最暖心的禮物。

聖誕愛傳頌活動，民政局跨局處邀請經濟發展局合作，媒合企業響應公益，讓「五餅二魚禮物盒」得以順利募集，此次參與贊助的企業包括手信坊股份有限公司、吳福洋襪子故事館、東和樂器木業股份有限公司、金格食品股份有限公司、祥儀企業股份有限公司、雄獅文具想像力製造所、綠寶寶生物科技bbgreen及葡萄王生技股份有限公司。感謝企業以實際行動投入公益，讓孩子在寒冬中不僅獲得暖被，也能感受到來自各界的關懷。

民政局表示，「2025聖誕愛傳頌—攜手愛無限」活動現場將設置超過50個攤位，提供義診、物資發放等公益服務，邀請市民一起追星、逛市集、看表演、做公益，用行動點亮弱勢家庭孩子的聖誕。

