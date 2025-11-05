桃園 聯結車司機毒駕撞死人 判8年5月

43歲林姓聯結車駕駛今年4月7日下午在新竹湖口吸食K他命後，隔天駕車撞死緩撞車司機，警方測得林男體內有毒品反應，桃園地方法院國民法官依駕駛動力交通工具，尿液含毒品達公告濃度值以上，因而致人於死罪判8年5月徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

檢方調查，林男從事聯結車司機已有8、9年，明知道吸食K他命後會影響感覺、協調及判斷力，導致駕車操控力及反應能力均降低，仍在今年4月7日下午在湖口的公司貨櫃屋吸食K他命，並在隔天駕駛聯結車工作。

廣告 廣告

林男因注意力及反應力受體內毒品影響降低，行駛時有多次超速、跨越雙白線、偏移路肩、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移等違規行為。林男返程在國道1號南向69.9公里，未打方向燈從道路最內側行駛到最外側，無視早有放置警示錐，從後方撞上緩撞車，剛好在車前的許姓男子被夾在車輛與護欄中，因失血性休克當場死亡。警方到場後發現林男沒有酒駕，但精神恍惚，測出有毒品反應送辦。

國民法官認為，林男吸毒後上路，未能確實省思其因毒品藥性作用而不能安全駕車的高度潛在危險性，漠視自身安危，罔顧用路人公眾安全。此外許男全無反應時間及閃避或防止的可能，就被夾擊死亡，批林男毒駕使許男的父母痛失愛子，其悲慟絕非常人可以忍受，終生傷痛難癒，但考量林男坦承犯行，犯後態度尚可，審酌家屬希望從重量刑、至今尚未和解，判處8年5月，併科罰金10萬元，可上訴。

另外33歲黃姓男子3日晚間駕車從林口往龜山行駛，疑似吸食喪屍煙彈後精神恍惚，撞上67歲小貨車戴姓水電工，戴送醫不治，檢方聲請羈押。桃園地方法院認為，黃男曾在4月27日毒駕，此次再度毒駕，對公眾致生危害甚鉅，考量黃男因他案被各地檢署通緝，有逃亡之虞，裁定羈押2個月。