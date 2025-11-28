桃園 臨時借用道路 線上申請開跑

桃園市養工處建置「桃園市臨時借用道路申請網」，28日正式上線，提供民眾線上申請借用15公尺以上的市區道路。（本報資料照片）

為提升市民申請道路借用的便利性與行政效率，桃園市養護工程處建置「桃園市臨時借用道路申請網」，28日上線，民眾可以線上申請借用15公尺以上的市區道路，未來將擴大至未滿15公尺道路，每年估計超過4萬人次受惠。

過去民眾借用市區道路需以紙本申請，養工處28日推出線上申請系統，申請人可以在網頁填寫借用內容，並在地圖介面選取要借用的道路路段，依照介面送件。系統還能查到案件進度、補件通知與完整紀錄。

養工處說，每年受理約5000件案件，目前15公尺以下道路的路權屬於公所，未來也會擴大服務，估計每年使用量將超過4萬人次，這部分規畫115年第4季上線，屆時系統也會自動判斷路權，引導民眾申請。養工處也計算過去民眾往返、等待送件至少要1小時，線上申請後能即時偵錯及提醒，若民眾填報錯誤，搭配電子化審查，也可節省承辦人1小時的時間，雙方都能提升作業效率。

廣告 廣告

養工處也提到，因為減少紙本送件，每年可減少約20萬張紙，相當於減少1.2公噸二氧化碳，呼應減碳與無紙化政策，更不會有往返、漏件問題。有使用需要民眾可上桃園市臨時借用道路申請網查詢。

民眾借用馬路需求通常是清洗、維護大樓牆面，或是吊掛招牌等，雖如今較少見，但有時婚喪喜慶仍會借用馬路，這些都需要申請。此外系統上路後，養工處也會請警方嚴加取締占用道路狀況，違者可依《道路交通管理處罰條例》第82條要求行為人即時停止並消除障礙，並處1200元至2400元罰鍰。